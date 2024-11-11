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حوادث

إجراء جديد ضد مدرس تحرش بطفل داخل دورة المياه بالمقطم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مدرس تربية رياضية بإحدى المدارس الابتدائية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات الموسعة التى تجريها النيابة في اتهامه بالاعتداء الجنسى على  طفل داخل دورة مياه المدرسة.

وأمرت في نفس السياق بعرضه على الطب الشرعى، لبيان تعاطيه للمخدرات.

 

وأمرت النيابة بعرض الطفل علي الطب الشرعي لبيان صحة الواقعة، وما تعرض له الطفل من آثار الاعتداء، والتحفظ علي متعلقات المدرس وإرسالها للطب الشرعي، للتأكد من صحة ارتكابه الواقعة.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، واستدعاء العاملين بالمدرسة لسؤالهم حول الواقعة، والتحرى حول سلوك المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي مدرس تربية رياضية بإحدي مدارس اللغات بمنطقة المقطم، لقيامه بالتحرش بطالب داخل دورة المياه.

التحرش بطفل داخل المدرسة 
تبلغ لقسم شرطة المقطم من النجدة بشكوى بمدرسة لغات -  دائرة قسم شرطة المقطم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع سيدة تبلغ من العمر ٣٧عاما مهندسة، ومقيمة دائرة القسم، وبصحبتها نجلها البالغ من العمر 6 سنوات، الطالب بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة، وقررت بتضررها من  شخص يبلغ من العمر ٣٦ سنة، مدرس تربية رياضية بالمدرسة ومقيم دائرة القسم، لقيامه منذ 3 أيام بالتحرش بنجلها حال تواجده بدورة مياه المدرسة، وعثورها على آثار لسائل منوي ببنطاله من الخلف " تم التحفظ على البنطال".
وبمواجهة المشكو فى حقه.. أنكر ارتكاب الواقعة.

 

حرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق.

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محكمة جنوب القاهرة قسم شرطة المقطم دائرة قسم شرطة المقطم جنوب القاهرة

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