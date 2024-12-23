أبرز الملفات على طاولة مجلس اتحاد الكرة بجلسة الأربعاء.. حسم ملف الخبير الأجنبي للجنة الحكام.. تحديد مصير ميكالي.. الكشف عن المدير التنفيذي الجديد للاتحاد.. وإعلان تشكيل اللجنة الفنية

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا هاما، ظهر الأربعاء المقبل، بمقر اتحاد الكرة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر (مشروع الهدف).

ويكتسب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل أهميته، كونه يشهد حسم ملفات هامة وحيوية، ضمن خطة عمل مجلس الجبلاية الجديد لترتيب البيت من الداخل، وإعادة تشكيل بعض اللجان الرئيسية داخل اتحاد الكرة.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

وتعد أبرز الملفات المتوقع حسمها في اجتماع مجلس الجبلاية غدا الأحد ما يلي:

ملف الخبير الأجنبي للجنة الحكام

يعد ملف حسم اختيار الخبير الأجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة مجلس الجبلاية في اجتماع الأربعاء.

وكشف مصدر مقرب من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن الأخير تواصل منذ فترة مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وطالبه بترشيح خبير تحكيم أجنبي على مستوى عال من أجل تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري والعمل على تطوير منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصدر، فقد كولينا استقر على اسم خبير التحكيم الأجنبي الذي سيتولى مهمة تطوير منظومة التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم إتمام التعاقد معه قبل نهاية ديسمبر الجاري، على أن يبدأ مهام عمله كرئيس للجنة الحكام باتحاد الكرة بدءا من يناير المقبل.

ويعد السويسري موسيمو بوساكا من أبرز الأسماء المرشحة لتولي ملف تطوير التحكيم في مصر، لكن تبقى مهام منصبه كمدير لإدارة الحكام بالفيفا، عائقًا أمام التعاقد معه، لا سيما أن مجلس أبو ريدة يرغب في استقدام خبير حكام متفرغ لإدارة شؤون لجنة الحكام.

موسيمو بوساكا، فيتو

حسم مصير ميكالي

ثاني أبرز الملفات على طاولة مجلس الجبلاية في إجتماع الأربعاء المقبل، هو حسم مصير البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، سواء بالبقاء في منصبه أو الرحيل.

وكان هاني أبو ريدة كلف وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتفاوض مع الخواجة من أجل تخفيض راتبه الشهري الذي يبلغ 85 ألف دولار، واتخذ المجلس قرارا بإقالة ميكالي حال رفض تخفيض راتبه الشهري إلى 50 ألف دولار شهريا، خاصة أن خزينة اتحاد الكرة تعاني نقصا حادا في السيولة الدولارية تأثرا بما يعانيه الاقتصاد المصري من نفس الأزمة في نقص موارد العملة الصعبة.

روجيرو ميكالي، فيتو

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، أنه في حال رفض ميكالي تخفيض راتبه الشهري، فإن مجلس الجبلاية سيقوم بفسخ تعاقده من جانب واحد، مع تسليمه قيمة الشرط الجزائي البالغ قيمته 255 ألف دولار، تمثل راتب ثلاثة أشهر للخواجة.

وأكمل المصدر، مجلس هاني أبو ريدة ليس لديه أي مشكلة في سداد قيمة الشرط الجزائي للبرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005، حال قرر الأخير فسخ تعاقده ورفض طلب مجلس الجبلاية بتخفيض راتبه الشهري.

وليد العطار، فيتو

المدير التنفيذي الجديد لاتحاد الكرة

ثالث أبرز الملفات على طاولة اجتماع اتحاد الكرة، سيكون حسم هوية المدير التنفيذي الجديد لاتحاد الكرة، وعلمت فيتو أن الدكتور مصطفى عزام المسئول عن ملف تطوير مشروع الهدف بات قريبا جدا من تولي منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إلا أن هناك أصواتا داخل مجلس الجبلاية تدعم استمرار وليد العطار، وهو الأمر الذي سيتم حسمه خلال جلسة الأربعاء، ولكن تبقى فرص مصطفى عزام الأقرب لشغل المنصب، نظرا للطفرة الإنشائية الكبيرة التي أحدثها في مشروع الهدف

حسن شحاتة، فيتو

تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

رابع أهم الملفات المطروحة على طاولة مجلس اتحاد الكرة في اجتماع الأربعاء، يتمثل في تشكيل اللجنة الفنية، التي يجري تكوينها داخل الجبلاية، لتكون مسئولة عن وضع الخطط الكفيلة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة، خاصة على مستوى منتخبات الشباب والناشئين وتطوير المسابقات.

محمد فضل، فيتو

وعلمت فيتو أن اللجنة الفنية الجديدة ستضم الكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق للفراعنة رئيسا، ومعه في العضوية نجوم منتخب مصر السابقين أحمد حسن الصقر وعبد الظاهر السقا ومحمد فضل.

ومن المقرر، أن يعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأربعاء المقبل، تشكيل اللجنة الفنية على أن تبدأ مهام عملها بشكل فوري.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

اعتماد برامج إعداد المنتخبات

أما أخر أبرز الملفات المهمة التي سيناقشها المجلس في جلسة الأربعاء فتتجسد في مناقشة واعتماد البرامج التي جهزها الثنائي أحمد الكاس ومكيالي لتجهيز منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008 للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتطرق المجلس على هاش هذا الملف، لمناقشة بند أخر لا يقل أهمية وهو تقليص عدد المنتخبات الوطنية في مرحلة الشباب والناشئين.

وعلمت فيتو أن هناك أصواتا داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، ترى أن هناك منتخبات تم تشكيلها بشكل مبكر رغم أن أول ارتباط رسمي لها سيكون في عام 2026، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا ثقيلا على خزينة الجبلاية مثل منتخبي مواليد 2010 و2009.

وبحسب المصدر، فإن هناك أصواتا داخل مجلس الجبلاية، اقترحت دمج بعض المنتخبات، كأن يتم دمج منتخبي مواليد 2009 مع 2010 خاصة أن المنتخبين في طور التكوين.

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