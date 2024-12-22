فيتو تكشف أسباب تأجيل اجتماع اتحاد الكرة من الأحد للأربعاء

اتحاد الكرة، أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، تأجيل اجتماعه الذي كان محددا له اليوم، ليعقد يوم الأربعاء المقبل.

وتوصلت فيتو إلى أسباب قرار مجلس الجبلاية تأجيل إجتماعه الذي كان مقررا إنعقاده اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة في إعلان كل القرارات العاجلة مرة واحدة

مفاوضات تخفيض عقد ميكالي

ـ عدم إنتهاء التفاوض مع ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 لتخفيض راتبه، وهو ما دفع المجلس لمنحه مهلة حتى مساء الثلاثاء المقبل للرد على المجلس على أن يصدر قرار بشأن الخواجة في اجتماع المجلس الأربعاء المقبل.

وعلمت فيتو أن مجلس هاني أبو ريدة حسم موقفه من البرازيلي ميكالي، وإشترط عليه إما تخفيض راتبه أو فسخ التعاقد وإعطاءه الشرط الجزائي ورحيله عن الفريق.

وعكة صحية لأحد أعضاء المجلس

ـ ومن بين الأسباب التي دفعت مجلس الجبلاية تأجيل اجتماعه اليوم، إصابة أحد أعضاءه بوعكة صحية منعته من حضور اجتماع المجلس.

ـ فيما اعتذر أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة عن حضور الاجتماع، بسبب تواجده خارج البلاد في رحلة عمل خاصة، ما دفع المجلس في النهاية إلى اتخذا قرار بتأجيل الإجتماع حتى يوم الأربعاء المقبل.

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