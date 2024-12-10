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ما معنى «عين آنية»؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

سورة الغاشية، تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة الغاشية، عن لون من ألوان العذاب للكافرين في النار، موضحا معنى «عين آنية» في الآية الكريمة.


سورة الغاشية الآية 5

قال تعالى: «تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ».

تسقى من عين آنية. [ الغاشية: 5]
سورة الغاشية الآية 5


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 من سورة الغاشية

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: «تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ» أي: هذه الوجوه يسقى أصحابها من عين قد بلغت النهاية في الحرارة والغليان، إذ الشيء الآني، هو الذي بلغ النهاية في الحرارة، يقال: أنى الماء يأنى كرمى يرمى، إذا بلغ الغاية في الغليان، ومنه قوله- تعالى- «يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ».

 

ما معنى عين آنية؟

وتابع الشيخ طنطاوي: قال الإمام ابن جرير: قوله: «تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ» أي: تسقى أصحاب هذه الوجوه من شراب عين قد أنى حرها، فبلغ غايته في شدة الحر، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.. فعن ابن عباس: هي التي قد طال أنيها- أي: حرها-. وقال بعضهم: عنى بقوله: «مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ» أي: من عين حاضرة- أي: حاضرة لعذابهم.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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