مياة الفيوم تنظم تدريبا للعاملين علي فن التسويق والتحول الرقمي

نظمت إدارة التدريب بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف، تدريبا علي فن التسويق والتحول الرقمي استهدفت العاملين بمراكز خدمة العملاء، لتوفير الجهد والوقت للعاملين والعملاء والعمل علي استمرارية الخدمة، واستدامتها وتعزيز إيرادات الشركة ويتم الاستعانة بمدربين متخصصين في هذا المجال.

محتوي البرنامج التدريبي علي فن التسويق

تناول البرنامج التدريبي، مفهوم التسويق وأهدافه وانواعه، وانواع العملاء وطرق التعامل معهم، لكسب رضاهم وثقتهم وتحسين الصورة الذهنية للشركة، والترويج للقطع الموفرة ودورها في ترشيد استهلاك المياه، وحث العملاء علي تبني فكر الترشيد بإستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تعمل علي تقليل الفاقد من مياه الشرب في ظل الموارد المائية المحدودة بسبب الزيادة السكانية، وثبات حصة مصر من مياه النيل.

تدريب العاملين علي تقييم مخاطر بيئة العمل

و نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، دورة تدريبية للعاملين بالشركة، علي كيفية تقييم مخاطر بيئة العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية للحد من الحوادث، وكيفية الاستعداد لحالات الطوارئ، بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة

الهدف من تدريب العاملين على تقييم المخاطر والوقاية منها

ويهدف تدريب العاملين علي تقييم المخاطر، وإجراءات الوقاية منها، هو الحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وكيفية الاستعداد لمواجهة الطوارئ.

كما يهدف التدريب إلي تنمية مهارات التصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي، لما لها أثر إيجابي كبير وفعال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإكساب العاملين المهارة العلمية والعملية والحكمة فى التصرف الصحيح في حالات الطوارئ.

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