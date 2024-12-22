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محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حادث حريق سيارة بالفيوم

حريق سيارة بالفيوم،
حريق سيارة بالفيوم، فيتو

شهدت مدينة سنورس بمحافظة الفيوم في ساعات الصباح الأولى، اليوم الأحد،  اندلاع النيران فى سيارة نصف نقل، محملة فوم ورد بلاستيك، إثر تصادم سيارة بعمود إنارة،  وتوجهت الي موقع الحادث سيارات الإطفاء وقوة من الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق ، دون وقوع إصابات بشرية، كما تمكنت إدارة مرور الفيوم بالتعاون مع وحدة مرور سنورس من إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور علي جانبي الطريق 

تفاصيل الحريق والاصطدام بعمود الإنارة

كان اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع النيران فى سيارة نصف نقل  محملة مواد قابلة للاشتعال، واحتراق السيارة ومحتوياتها بالكامل، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة علي الحريق، وإخماد اللهب قبل أن يمتد إلى سيارات أخرى.

 

وتبين من التحريات الأولية، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتج عن اصطدام السيارة بعمود إنارة، ما تسبب في احتراق السيارة، ومحتوياتها وساعد في ذلك أن الحمولة قابلة للاشتعال،  ولم تقع إصابات بشرية

قرارات النيابة العامة حول الحادث

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، وانتدب وكيل النيابة خبير فني سيارات لإعداد تقرير بحالة السيارة، وتحديد مسئولية قائدها عن التصادم مع عمود الانارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بالسيارة.

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كما انتدب خبير حرائق لإعداد تقرير عن أسباب الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتولت التحقيق.

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