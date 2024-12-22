مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

لقي 3 أشخاص مصرعهم في الفيوم، وأصيب 6 آخرين بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، بالقرب من مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تفاصيل حادث تصادم على طريق القاهرة أسيوط الغربي في الفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من غرفة إدارة تأمين الطرق والمنافذ يفيد بتصادم سيارتين ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل جرزا بنطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين ووفيات، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 5 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، كما تم نقل جثث الضحايا الي مشرحة نفس المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم، من رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

التصريح بدفن الضحايا

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثث بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير بساعة وأسباب وتاريخ الوفاة.

كما انتدب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير عن حالة السيارتين، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بكليهما، وتحديد مسئولية قائد كل سيارة عن الحادث، وتولت التحقيق.

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