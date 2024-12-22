الأحد 22 ديسمبر 2024
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مميزات تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر المحمول

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أعلن  إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن الخدمات التي يقدمها  " تطبيق جهاز حماية المستهلك "  عبر الهواتف الذكية،  الذي أطلقه  إيمانًا من الجهاز عن دوره في التحول الرقمي، ورقمنة كافة الخدمات المُقدمة للمستهلكين. 

وأكد جهاز حماية المستهلك أن التطبيق يساهم  في ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق المصري من خلال إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة حول المنتجات المسحوبة ( استدعاءات ) في الأسواق والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة، مما يكفل حق المستهلكين  في صحة وسلامة  المنتج عند الاستعمال العادي للسلع والمنتجات بالأسواق.

وأشار الجهاز إلى أن التطبيق  يحتوي علي أقسام عدة منها:

تسجيل ومتابعة،  الشكاوي والبلاغات /  متابعة أهم أخبار وأنشطة الجهاز  / استدعاءات السلع والمنتجات  العالمية والمحلية /  التعرف علي أفرع وعناوين الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية  / التعرف علي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ومقارها بمحافظات الجمهورية /  التعرف علي مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة  لما بعد البيع ( السيارات – الأجهزة الكهربائية )/   أهم النصائح والإرشادات للمستهلك قبل وبعد عملية الشراء، والتسوق الإلكتروني.


وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ايمانًا بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء.  

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين، بتحميل التطبيق والإستفادة من خدماته المختلفة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على حماية حقوقهم ومواجهة أي ممارسات سلبية أو غير قانونية. كما حث المستهلكين على استخدام التطبيق لتقديم شكاواهم بدلًا من الاعتماد على الوسائل التقليدية، لضمان سرعة  تسجيل الشكوي، مؤكدا علي أن تسجيل الشكاوي والبلاغات متاح علي التطبيق علي مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.

ويمكن التواصل بالجهاز وتسجيل الشكاوي والبلاغات من  خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي  http://shakwa.cpa-mobile.com/  ، كما يمكنكم تحميل تطبيق حماية المستهلك  من.Google play / App Store

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