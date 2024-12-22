حماية المستهلك: تلقي وحل 180 ألف شكوى للمواطنين خلال عام 2024

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه خلال عام 2024 تلقى العديد من الشكاوى والبلاغات في كافة القطاعات المختلفة نحو 180.235 شكوى.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أنه تم إزالة أسباب 172.690 شكوي، بنسبة إنجاز 95.8 %، بينما تلقي الجهاز في مجال النجارة الإلكترونية 31.635 شكوي ، وتم إزالة أسباب نحو 30.105 شكوي بنسبة انجاز 95.2 % .

وأضاف أنه خلال مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة التي أطلقها الجهاز والتي تستمر لمدة خمس أيام. تهدف إلى إزالة أسباب كافة الشكاوى الواردة للجهاز، لاسيما فيما يتعلق بشكاوي التجارة الإلكترونية.

شكاوى جهاز حماية المستهلك

يستمر جهاز حماية المستهلك في تلقي شكاوى المواطنين من بعض الممارسات الضارة للتجار، على أن يقدم الشاكي الأوراق والمستندات التي تدعم صحة الشكوى.

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن طرق تقديم الشكاوى من خلال إحدى الطرق الآتية:

الإتصال علي رقم: 19588 من أي خط أرضي للتسجيل أو الإستفسار عن شكوى يوميًا من 8.30 صباحًا وحتى الـ 9:00 مساءً.

تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب "على مدار الساعة" والدخول على الرابط التالي مباشرة:

http://shakwa.cpa-mobile.com/

إرسال شكوى إلكترونيًا علي الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك

https://www.cpa.gov.eg

التوجه إلى مقر الجهاز 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين، أو من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

https://www.cpa.gov.eg

كما أعلن جهاز حماية المستهلك عن عناوين أفرع الجهاز بجميع المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين.

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