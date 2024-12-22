"حماية المستهلك" يعلن انطلاق مبادرة تجارة إلكترونية منضبطة

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم الأحد، عن إنطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة، بمقر الجهاز بالقرية الذكية، والتي تستمر لمدة خمس أيام.

وبحضور مُمثلي كافة الشركات والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصري، وشركات الشحن، والمؤثرين علي مواقع التواصل الإجتماعي .

وأشار رئيس الجهاز إلى رصد بعض الممارسات السلبية غير المنضبطة من بعض الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية والتي أثرت بشكل كبير علي حقوق المستهلكين، مؤكدا أن هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بمجال الشراء عن بُعد، لافتًا الى أن المبادرة مستمرة بمقر الجهاز لمدة خمس أيام، لإزالة أسباب كافة شكاوي المواطنين العالقة بالجهاز.

و أعرب رئيس الجهاز عن سعادته بمشاركة كافة الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية، وممُثلي وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإلكترونية، والذي يعكس الرغبة الحقيقية من مختلف الكيانات التجارية للإلتزام بالضوابط والإجراءات القانونية التي كفلها القانون للمستهلك والتاجر سويا، في هذه المبادرة والتي تأتي بعد إنتهاء موسم تخفيات الجمعة البيضاء، وحجم الشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا القطاع، مؤكدًا أن هدفنا سويًا، هو إزالة أسباب كافة الشكاوي قبل بدء العام الجديد 2025.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه المبادرة تأتي بعدما شهدناه مؤخرا من بعض الممارسات غير المُنضبطة من بعض المنصات الإلكترونية وشركات الشحن الناقلة، والتي بدورها تؤثر علي حقوق المستهلكين، علاوة علي تأثيرها علي الكيانات القانونية العاملة في هذا القطاع.

وأشار إلى بيانات صادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء تفيد بإن حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصري تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وخلال العام 2022 وصل إلي 121 مليار جنيه، بنسبة نمو 30 %، وهذه الأرقام تعكس حركة البيع والشراء وحجم المعاملات التجارية في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يُعد هو مستقبل التجارة الداخلية.

وأضاف أن إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة " تأتي من حرص الجهاز علي دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية وذلك لضمان التوازن في العلاقة ببين المستهلك والتاجر .

وفي سياق مُتصل، وجه رئيس الجهاز رسالة واضحة للمنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة، لضمها في مصاف المنصات المعتمدة الملتزمة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، كما أننا ندرس جديا، الإعلان عن قائمة للمنصات الملتزمة بأحكام قانون حماية المستهلك، تحفيزا لهم لتحقيق مزيدا من الإنضباط في هذ الملف والذي يهُم قطاع كبير من المستهلكين.



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