طلب عاجل من مطوري القاهرة الجديدة لرئيس شركة العاصمة الإدارية

طالب المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، شركة العاصمة الإدارية بترحيل الأقساط لمدة عامين وتثبيت أسعار الفائدة على أقساط الأراضى، مشيدا بسياسة المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية لإدارة سوق العاصمة الإدارية، وعدم التوسع فى طروحات الأراضى بهدف ترك فرصة للمطورين الحاليين.

وأكد البستاني فى تصريحات خاصة على أن السوق العقاري يشهد حالة رواج وعلى عكس ما يردده البعض بأنه يعاني من الركود، مشيرا إلى اتجاه المطور العقاري لاتخاذ سياسات تحوط نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال بيع المشروع على مراحل وحصص شهرية وذلك لمواكبة حركة الأسعار ومعدلات التضخم.

وابدى أمله بتراجع معدلات التضخم وهدوء حركة الأسعار وتجاوز أزمة العجز فى الميزان التجاري خلال الـ5 سنوات القادمة من خلال دعم القطاع الصناعي والتصدير.

وأشار إلى أن العميل الذى قام بالشراء هو الرابح الأول فى ظل الارتفاعات المتزايدة فى الأسعار، واسبتعد الاتجاه لمنظومة التمويل العقاري فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة حاليا.