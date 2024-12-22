الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات و3 قطع سلاح خلال حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية تضبط 6 تجار مخدرات وتنفذ 810 أحكام قضائية في أسوان

غلق شارع امتداد حسن المأمون ومطلع كوبرى سبيل المؤمنين كليا لتنفيذ أعمال المونوريل

 

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن  ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش -12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 14,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).


كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 7 متهمين"لـ 6 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهاربين من تنفيذ الأحكام الأسلحة النارية حائزي الاسلحة النارية متجرى المواد المخدرة قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط مكافحة الجريمة مخدر الهيروين

مواد متعلقة

حملة أمنية تضبط 6 تجار مخدرات وتنفذ 810 أحكام قضائية في أسوان

غلق شارع امتداد حسن المأمون ومطلع كوبرى سبيل المؤمنين كليا لتنفيذ أعمال المونوريل

خطف 25 سيدة بعد استدراجهن بزعم مقابلات وظائف بالإسكندرية، والأمن يكشف الحقيقة

موعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

حريق فى مخازن شركة للأسمدة بالبحيرة

أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة لطلبة الجامعات لمواجهة مخططات إسقاط الدولة

ضبط 5 سياس للحصول على أموال من أصحاب السيارات أمام المولات بالتجمع الاول

مشاهد جديدة فى حريق مطعم تفويلة وشقق سكنية فى فيصل
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 6-3 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

محمد صلاح ينفرد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ17

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على شباب بلوزداد بسداسية

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور)

بأمر محمد رمضان، لاعبو الأهلي يغادرون أرض الملعب دون تحية الجماهير(فيديو)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية