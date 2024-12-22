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حوادث

حملة أمنية تضبط 6 تجار مخدرات وتنفذ 810 أحكام قضائية في أسوان

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 5  قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو بحوزة 6 متهمين.

كما تم ضبط 6 قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (مسدس – بندقية اَلية – 4 فرد محلى - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 810 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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