السياحة تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي للفائزين غدًا

تعلن وزارة السياحة والآثار غدًا الأثنين نتيجة قرعة الحج السياحي، وذلك لاختيار 36 ألف فائز من إجمالي ما يقرب من 50 ألف مواطن تقدموا لحجز برامج الحج السياحي للموسم القادم.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أول أمس الجمعة، باب التقدم لحجز برامج الحج السياحي، وذلك بعد فتحه علي مدار شهر كامل وذلك خلال الفترة من 20 نوفمبر الماضي إلى 20 ديسمبر الجاري.

موعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي

وطالبت غرفة شركات السياحة المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي بسرعة سداد باقي قيم برامج الحج المتعاقدين عليها فور إعلان نتيجة القرعة، وذلك في غضون 15 يوما من تاريخ الإعلان.

استرداد مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي

وأوضحت الغرفة، أن المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج السياحي يمكنهم استرداد مبالغ جدية حجز البرامج والبالغة 30 ألف جنيه للبرامج الحج السياحي للمستويين البري والاقتصادي و80 ألف جنيه لبرامج الحج 5 نجوم، وذلك خلال بعد 30 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي.

وحددت غرفة شركات السياحة، قائمة التزامات الشركات تجاه حجاج السياحة بـ قرعة الحج السياحي للموسم 2025، وذلك تزامنا مع قرب إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي والمقرر لها 23 من ديسمبر الجاري.

قائمة التزامات الشركات تجاه حجاج السياحة

وتضمنت قائمة الالتزامات التي حددتها غرفة شركات السياحة للشركات العاملة بموسم الحج التالي:

العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية ويلتزم كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.

تحرير إيصال للحاج موضحًا به قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه، وتسليم أصل هذا الإيصال إلى الحاج.

عدم تحصيل مبالغ نقدية من المتقدمين للحج السياحي تزيد على ما هو ثابت بالعقد المبرم مع الحاج.

عدم توجيه الحجاج إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة بـ 6 ساعات على الأكثر.

الالتزام بكافة مواد وأحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة عن كل من وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج السعودية.

توعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج والآليات التي يتم إخطارهم بها.

الالتزام بكافة الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية.

الالتزام بالقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد وكذا التعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج.

الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تنظيم الحج السياحي والفرادى والهيئات.

عدم التعامل مع الجهات غير الرسمية للحصول على تأشيرة الحج.

الالتزام بكافة التعليمات السعودية بشأن القواعد المحددة لتنظيم رحلات الحج من خارج المملكة.

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