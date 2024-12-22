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محافظ الإسكندرية يتابع فعاليات البرنامج التدريبي "التطوير المؤسسى الرقمي"

الفريق احمد خالد
الفريق احمد خالد حسن محافظ الإسكندرية

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مركز الإسكندرية للتدريب التابع لديوان عام المحافظة لمتابعة سير انتظام الدورات التدريبية المقدمة به والتي تأتي إنطلاقًا من رؤية الدولة بأهمية التدريب من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

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يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، في التطوير المؤسسى والتي تهدف الى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستدامتها بالإضافة الى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما ينعكس على تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتابع محافظ الإسكندرية فعاليات البرنامج التدريبي "التطوير المؤسسى الرقمى" الذي تنظمه وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل العاملين بالقطاعات الخدمية والذى يستهدف تأهيل 630 متدربًا من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير مهارات الأمان المؤسسي، الأمن المعلوماتي، والتميز التشغيلى وسلوكيات العمل والذي يستمر حتى 28 يناير 2025.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز الأمان المؤسسي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، مشددًا على أن الأمان المؤسسي والأمن المعلوماتي أصبح ضرورة ملحة لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم التحول الرقمي، لافتًا أن مثل هذه التدريبات تمثل خطوة مهمة في تطوير الكوادر البشرية لمواجهة التحديات الرقمية.

جاء ذلك بحضور، المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية والدكتور مؤمن العشماوي مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندسة أميرة صلاح وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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