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محافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات (صور)

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان مع المسئولين

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مواصلة دوران عجلة العمل لإعادة الانضباط والشكل الجمالى للشارع، وخاصة فى المدن السياحية، وهو الذى يتوازى مع استمرارية مرحلة التقييم لكافة القيادات المحلية.

اجتماع محافظ أسوان 

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع مع رؤساء المراكز والمدن بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن الجهاز التنفيذى يعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق رضا المواطن من خلال التركيز على 3 محاور أساسية تتمثل فى المعاملة الطيبة، وتلبية مطالبه وإحتياجاته وفقًا للإمكانيات المتاحة وفى إطار القانون، فضلًا عن تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والزائرين.

 

شدد على ضرورة مواصلة عقد اللقاءات الجماهيرية لرؤساء المراكز والمدن مع المواطنين للاستماع لمطالبهم ومشاكلهم وشكاوهم، لسرعة وضع الحلول الفورية لها، مع زيادة التوعية لديهم بالتأكيد على أهمية إستمرار جبهتنا الداخلية قوية للحفاظ على وطننا الغالى مصر، وتحقيق المزيد من التكاتف والتماسك لمواجهة التحديات التى يشهدها الوضع الإقليمى بشكل عام.

وخلال الإجتماع تدخل محافظ أسوان لدى بالوزارات والجهات المعنية والمختصة لوضع حلول عاجلة لبعض المشاكل العامة التى طرحها مسئولى المحليات، وهو ما سيساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، مقدمًا شكره لكافة القيادات المحلية لما يبذلونه من جهود بكل تفانى وإخلاص، وهو ما يتطلب فى نفس الوقت تكثيف العمل خلال المرحلة الحالية من أجل النهوض بهذه المحافظة العريقة التى تستحق الكثير والكثير، وبما يصب فى صالح المواطن.

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