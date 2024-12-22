الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميكالي يسافر للبرازيل وينتظر تحديد موقفه

روجيرو ميكالي،فيتو
روجيرو ميكالي،فيتو

قرر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد  2005, السفر الي البرازيل لقضاء عطلة الكريسماس.

واصطحب ميكالي معاونيه معه إلى البرازيل.

وعلمت فيتو أن ميكالي أكد لاتحاد الكرة أنه لن يعود حتى يتم تحديد مصيره مع منتخب الشباب خاصة وأنه على علم بأن هناك اتجاها بالاستغناء عنه والإطاحة به من قيادة الفراعنة.

ويسعى اتحاد الكرة للتخلص من ميكالي بسبب راتبه الكبير الذي تتكبد خزينة الجبلاية دفعه بالدولار.

وأكد المصدر: أن أبو ريدة وأعضاء مجلسه يرون أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه ميكالي ومعاونوه مرتفع جدا، مقارنة بما يحصل عليه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، بل يتخطى إجمالي ما يحصل عليه جميع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول.

وأكد ميكالي لمجلس الاتحاد أنه سينتظر في البرازيل حتى يتم حسم موقفه النهائي سواء بالاستمرار في قيادة منتخب الشباب أو دفع الشرط الجزائي والاستغناء عنه.

ورفض ميكالي فكرة مجلس إدارة  اتحاد الكرة بتخفيض راتبه وعلى المجلس دفع الشرط الجزائي الذي يقدر ب3 أشهر للرحيل عن تدريب المنتخب.

 

عقد ميكالي مدته أربع سنوات

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أعلن في شهر سبتمبر الماضي إتمام تعاقده مع ميكالي مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005، بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجيلوس 2028، دون أن يكون مسئولا عن نتائج منتخب الشباب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، أو نتائج الفراعنة الصغار في بطولة أمم إفريقيا 2025.

يشار إلى أن ميكالي قاد منتخب الشباب قبل أيام قليلة للتأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس العالم للشباب 2025.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روجيرو ميكالي اتحاد الكرة المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 منتخب الشباب مواليد 2005 مواليد 2005 منتخب الشباب

مواد متعلقة

حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس خليجي 26 قبل انطلاق مباراة الكويت وعمان (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة الكويت وعمان بـ خليجي 26

أستون فيلا يصدم مانشستر سيتي بهدف بالشوط الأول (فيديو)

التجنيس سلاح منتخب الإمارات للفوز بكأس خليجي 26

الشناوي: مباراة بلوزداد صعبة وهدفنا تحقيق الفوز

كولر: جاهزون لمباراة شباب بلوزداد وهذه رسالتي لجماهير الأهلي

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

جدول مواعيد مباريات خليجي 26 (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

خلافات بالشيوخ بسبب هجرة الأطباء ومطالب بتغيير اسم مشروع قانون المسئولية الطبية

الزمالك ينهي الاتفاق مع زيزو بشأن تجديد عقده

تعرف على موعد الإعلان عن مدير الكرة الجديد بالأهلي

روما يتقدم على بارما بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

خراب ودمار وانقطاع للكهرباء وفوضى، توقعات عائلة سيمبسون لأمريكا في 2025 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 22-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية