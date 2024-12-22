ميكالي يسافر للبرازيل وينتظر تحديد موقفه

قرر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005, السفر الي البرازيل لقضاء عطلة الكريسماس.

واصطحب ميكالي معاونيه معه إلى البرازيل.

وعلمت فيتو أن ميكالي أكد لاتحاد الكرة أنه لن يعود حتى يتم تحديد مصيره مع منتخب الشباب خاصة وأنه على علم بأن هناك اتجاها بالاستغناء عنه والإطاحة به من قيادة الفراعنة.

ويسعى اتحاد الكرة للتخلص من ميكالي بسبب راتبه الكبير الذي تتكبد خزينة الجبلاية دفعه بالدولار.

وأكد المصدر: أن أبو ريدة وأعضاء مجلسه يرون أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه ميكالي ومعاونوه مرتفع جدا، مقارنة بما يحصل عليه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، بل يتخطى إجمالي ما يحصل عليه جميع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول.

وأكد ميكالي لمجلس الاتحاد أنه سينتظر في البرازيل حتى يتم حسم موقفه النهائي سواء بالاستمرار في قيادة منتخب الشباب أو دفع الشرط الجزائي والاستغناء عنه.

ورفض ميكالي فكرة مجلس إدارة اتحاد الكرة بتخفيض راتبه وعلى المجلس دفع الشرط الجزائي الذي يقدر ب3 أشهر للرحيل عن تدريب المنتخب.

عقد ميكالي مدته أربع سنوات

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أعلن في شهر سبتمبر الماضي إتمام تعاقده مع ميكالي مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005، بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجيلوس 2028، دون أن يكون مسئولا عن نتائج منتخب الشباب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، أو نتائج الفراعنة الصغار في بطولة أمم إفريقيا 2025.

يشار إلى أن ميكالي قاد منتخب الشباب قبل أيام قليلة للتأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس العالم للشباب 2025.

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