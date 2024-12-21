5 ملفات ساخنة على طاولة اجتماع مجلس اتحاد الكرة غدا

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا هاما، ظهر غد الأحد، بمقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر (مشروع الهدف).

يكتسب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة أهميته، كونه يشهد حسم ملفات هامة وحيوية، ضمن خطة عمل مجلس الجبلاية الجديد لترتيب البيت من الداخل، وإعادة تشكيل بعض اللجان الرئيسية داخل اتحاد الكرة.

ملفات متوقع حسمها في اجتماع مجلس الجبلاية

وتعد أبرز الملفات المتوقع حسمها في اجتماع مجلس الجبلاية غدا الأحد ما يلي:

ـ حسم ملف الخبير الأجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام والأقرب له السويسري “ماسيمو بوساكا”

ـ حسم منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والأقرب له مصطفى عزام، وبنسبة أقل إستمرار وليد العطار

ـ إعلان تشكيل اللجنة الفنية والأقرب لرئاستها المعلم حسن شحاتة

ـ تقليص عدد المنتخبات في مرحلة الشباب والناشئين والأقرب دمج منتخبي 2009 و2010 معا

ـ اعتماد برامج إعداد منتخبي الشباب والناشئين لبطولتي أمم إفريقيا تحت 17 و19 عاما

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

تطوير المسابقات المحلية

ويشهد اجتماع مجلس اتحاد الكرة غدا الأحد، مناقشة تطوير المسابقات المحلية، وعلى رأسها الدوري الممتاز وكأس مصر، وعودة الجماهير لحضور المباريات بالسعة الكاملة للملاعب، وأيضًا آخر تطورات ملف التعاقد مع خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام، إلى جانب تطوير تقنية الـVAR المستخدمة في المباريات.

ويسعى المجلس الجديد، برئاسة أبو ريدة ، لوضع استراتيجية شاملة للنهوض بمنظومة كرة القدم المصرية على كل المستويات، بدءًا من تطوير البنية التحتية، إلى جانب تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.