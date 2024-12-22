الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة أب ونجله في حادث على طريق نبروه بالدقهلية

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب أب ونجله بإصابات خطيرة إثر اصطدام موتوسيكل بسيارة على طريق درين - نبروه في محافظة الدقهلية.

مصرع شخص وإصابة أب ونجله في حادث نبروه 

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة أب ونجله في حادث على طريق درين - نبروه نتيجة تصادم موتوسيكل وسيارة.

اسماء المصابين في حادث تصادم على طريق نبروه 

وانتقلت قوة أمنية وهرعت سيارتي إسعاف إلى موقع حادث التصادم وتبين إصابة كلا من: 
١ـ موفق زياد أبو كيف 20 سنه مصابا بجرح قطعي بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم 
٢ـ زياد موفق أبو كيف 44 سنة مصابا بكدمات متفرقه بالجسم
مصرع عمر محمد محمد عبد الحميد 20 سنه واستقبله المشتشفى بتوقف بعضله القلب وتم عمل إنعاش قلبي رئوي والحاله لم تستجب.

وتم نقل المصابين الي مستشفي نبروه المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصطدام موتوسيكل الأجهزة الأمنية بالدقهلية النيابة العامة توقف بعضلة القلب محافظة الدقهلية مستشفى نبروه المركزى مستشفي نبروه محافظة الدقهلية الأجهزة الأمني شرطة النجدة

مواد متعلقة

حريق في مصنع فوم بالعاشر من رمضان، 8 حالات اختناق وفرق الإنقاذ تواصل مكافحة اللهب

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة (صور)

وزير الإنتاج الحربي: حياة كريمة تمس المواطن مباشرة وتحسن حالته المعيشية

اتجاه لزيادة المساحات الخضراء بطريق المسار السياحي في الأقصر (صور)
ads

الأكثر قراءة

برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

"خسارة بطولة تساوي رحيل"، رسالة جماهير الأهلي للاعبين قبل مباراة شباب بلوزداد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية