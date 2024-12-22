مصرع شخص وإصابة أب ونجله في حادث على طريق نبروه بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب أب ونجله بإصابات خطيرة إثر اصطدام موتوسيكل بسيارة على طريق درين - نبروه في محافظة الدقهلية.

مصرع شخص وإصابة أب ونجله في حادث نبروه

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة أب ونجله في حادث على طريق درين - نبروه نتيجة تصادم موتوسيكل وسيارة.

اسماء المصابين في حادث تصادم على طريق نبروه

وانتقلت قوة أمنية وهرعت سيارتي إسعاف إلى موقع حادث التصادم وتبين إصابة كلا من:

١ـ موفق زياد أبو كيف 20 سنه مصابا بجرح قطعي بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم

٢ـ زياد موفق أبو كيف 44 سنة مصابا بكدمات متفرقه بالجسم

مصرع عمر محمد محمد عبد الحميد 20 سنه واستقبله المشتشفى بتوقف بعضله القلب وتم عمل إنعاش قلبي رئوي والحاله لم تستجب.

وتم نقل المصابين الي مستشفي نبروه المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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