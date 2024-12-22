وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهاني لمحافظ الدقهلية بمناسبة العام الميلادي الجديد

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفد المهنئين من الكنيسة الأرثوذكسية بالدقهلية لتقديم التهنئة بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، حيث ضم الوفد الكنسي كلا من القمص بيشوي كامل وكيل مطرانية الاقباط بميت غمر، والقمص كيرلس وديع كاهن كنيسة العذراء كفر داود.

وفد من الكنيسة بالدقهلية يقدم التهاني لمحافظ الدقهلية

وحضر اللقاء الدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية ومحمد الطويل مدير عام العلاقات العامة والمراسم والإعلام والعلاقات الداخلي.

الدقهلية تستعد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وقدم وفد الكنيسة التهنئة لمحافظ الدقهلية بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما هنأ محافظ الدقهلية وفد الكنيسة والاخوة الاقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.



الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر العديد من الأعلام

قدم اللواء "مرزوق"الشكر والتقدير للأخوة الأقباط لهذه اللفته الطيبة بتهنئتهم الرقيقة مشيرا إلى أن الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر العديد من الأعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والأدبية.

مصر دائما وأبدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة



وأضاف محافظ الدقهلية أن مصر دائما وابدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ.

مصر ستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء

وأشار "مرزوق" إلى أن مصر ستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء حين شيدت حضارتها التي مازالت خالدة حتى اليوم وستظل خالدة على مر العصور حيث ان المصريين دائما يضربون للعالم اروع الأمثلة في الانتماء للوطن.



ومن جانبهم فقد أعرب أعضاء وفد الكنيسة بالدقهلية عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على حفاوة اللقاء متمنين المزيد من التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة وتحقيق الآمال والتطلعات للمواطنين بالدقهلية.

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