الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهاني لمحافظ الدقهلية بمناسبة العام الميلادي الجديد

تقديم التهاني بعيد
تقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد، فيتو

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفد المهنئين من الكنيسة الأرثوذكسية بالدقهلية لتقديم التهنئة بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، حيث ضم الوفد الكنسي كلا من القمص بيشوي كامل وكيل مطرانية الاقباط بميت غمر، والقمص كيرلس وديع كاهن كنيسة العذراء كفر داود.

وفد من الكنيسة بالدقهلية يقدم التهاني لمحافظ الدقهلية 

وحضر اللقاء الدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية ومحمد الطويل مدير عام العلاقات العامة والمراسم والإعلام والعلاقات الداخلي.

 

الدقهلية تستعد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد 

 وقدم وفد الكنيسة التهنئة لمحافظ الدقهلية بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما هنأ محافظ الدقهلية وفد الكنيسة والاخوة الاقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.  
 

الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر العديد من الأعلام 

 قدم اللواء "مرزوق"الشكر والتقدير للأخوة الأقباط لهذه اللفته الطيبة بتهنئتهم الرقيقة مشيرا إلى أن الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر العديد من الأعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والأدبية.

 

مصر دائما وأبدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة


وأضاف محافظ الدقهلية أن مصر دائما وابدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ.

 

مصر ستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء

وأشار "مرزوق" إلى أن مصر ستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء حين شيدت حضارتها التي مازالت خالدة حتى اليوم وستظل خالدة على مر العصور حيث ان المصريين دائما يضربون للعالم اروع الأمثلة في الانتماء للوطن.


ومن جانبهم فقد أعرب أعضاء وفد الكنيسة بالدقهلية عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على حفاوة اللقاء متمنين المزيد من التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة وتحقيق الآمال والتطلعات للمواطنين بالدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفال بعيد الميلاد المجيد العام الميلادي الجديد الانتماء للوطن العلاقات العامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق ايهاب منصور عيد الميلاد المجيد محافظ الدقهلية مطرانية الأقباط محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

هيئة الدواء تحصل على شهادة النضج من المستوى الثالث للأدوية واللقاحات (إنفوجراف)

الدوري الإيطالي، روما يكتسح بارما بخماسية

أحمد رزق شقيق عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس"

ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

بوتين يتوعد بإلحاق الدمار لأوكرانيا ردًا علي هجوم قازان

خلافات بالشيوخ بسبب هجرة الأطباء ومطالب بتغيير اسم مشروع قانون المسئولية الطبية

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025

نشطاء السوشيال ميديا يشيدون بـ"بلاي ليست المترو" وسط تساؤلات عن الجهة المنظمة

منوعات

المزيد

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية