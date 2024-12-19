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أماكن انقطاع المياه بقرى نبروه في الدقهلية السبت المقبل

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية  انقطاع المياه عن عدد من قري مركز ومدينة نبروه يوم السبت المقبل لاجراء أعمال إحلال وتجديد  خط مياه شرب بمدخل قرية كفر بهوت. 


أماكن ومواعيد انقطاع المياه 


وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 2 ظهرا عن عدد من قري مركز ومدينة نبروه وتشمل القرى التالية: 
•قرية نشا. 
•قرية الطيبة.
•قرية الدروتين.
•قرية طنبوها.
•قرية كفر بهوت.
•والعزب التابعة لهذه القري. 

يأتي ذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 10 بوصة بمدخل قرية كفر بهوت مركز نبروه.

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وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، نطاق الوحدات المحلية المذكورة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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