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حوادث

اعترافات صادمة للمتهمين بقتل ممرض المنيا

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة محاكمة المتهمين بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء بغرض طلب فدية.


وسألت المحكمة المتهم الأول عن الجريمة ليرد قائلا: أنا مش فاكر أنا عملت إيه، أنا تعبان وعايز علاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.


وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـعاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنايات شمال القاهرة ممرض المنيا بقتل ممرض المنيا

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