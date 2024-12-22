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حوادث

المشدد 10 سنوات لمسن بتهمة قتل شاب في دار السلام والسبب صادم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مسن لاتهامه بقتل شاب بسبب ظنه بأنه يسخر منه لتطليقه زوجته في منطقة دار السلام بالسجن المشدد 10 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم س.ع قام بقتل المجني عليه عندما ظن بأن الأخير وأصدقاءه يتغامزون عليه، ويسخرون منه، حيث نشبت بينهم مشاجرة قام فيها الأول بطعن الضحية في القلب فأسقطه قتيلا.

تلقت مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين مسن وعدد من الشباب بدائرة القسم وسقوط قتيل.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شاب على يد مسن بسبب ظن الأخير بأن الأول وأصدقائه يضحكون عليه بسبب طلاق زوجته منه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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محكمة جنايات القاهرة منطقة دار السلام قسم شرطة دار السلام

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