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محافظات

كهرباء الأقصر: مد وتدعيم الشبكات باستثمارات 91.4 مليون جنيه خلال 2024

الكهرباء
الكهرباء

أصدرت محافظة الأقصر بقيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أعلنت فيه حصاد مديرية الكهرباء خلال عام 2024، حيث تم مد وتدعيم شبكات المحافظة باستثمارات 91.400 مليون جنيه، وتركيب 15000 كشاف بنظام الدايمر، وتم استلام جميع أعمال الإنارة لمحور الدكتور سمير فرج من الهيئة الهندسية بعد سداد مقايسة الجهد المتوسط بقيمة 23 مليون جنيه. 

 

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فيما جرى تركيب 3 محولات قدرة 500 ك. ف. أ، و200 عمود إنارة بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين،  تم تركيب 4 محولات قدرة 1000 ك. ف. أ، بالكابلات المتوسط والمنخفض الجهد اللازمة لتوصيل التغذية الكهربائية لمواطني حوض 18 بمدينة الأقصر.

 

وتابع البيان أنه جارٍ تركيب 2 محول قدرة 200 ك.ف.أ، 300  ك. ف. أ  بمرسى الأهالى والمرسى السياحى بالقرنة، جارى تركيب 100 عمود بقرية الضبعية، جارى تركيب 1 محول قدرة 300 ك. ف. أ  والموصلات 35 مللى، و50 مللي بطريق موازى للطريق الموازي للطريق الزراعى بدءا من كوبرى المطار بالمدينة وحتى قرية العشى، وتركيب كاميرات مراقبة بخطوط سير الحافلات السياحية مرحلة ثانية، وجارى العمل بتركيب 352 نقطة بـ 745 كاميرا وتركيب خطوط فايبر بمعرفة الشركة المصرية للاتصالات، وتركيب مهمات كهرباء بمعرفة المحافظة، وذلك ضمن تنفيذ منظومة مراقبة بالمحافظات وتضم المحافظات (جنوب سيناء – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان واستكمال محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية ) تنفيذ شركة البصريات (إحدى شركات مشروعات الخدمة الوطنية ) ونسبة التنفيذ 99 % بالنسبة لتركيب كاميرات الأقصر.

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