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رياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ 14 بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهي منذ قليل الشوط الاول من مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.  

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين 

وادي دجلة ضد منتخب السويس 2ـ0   

الترسانة ضد الداخلية 0ـ0

بروكسي ضد القناة 0ـ0

بلدية المحلة ضد لافيينا 0ـ0 

كهرباء الإسماعيلية ضد سبورتنج 2ـ0 

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة. 

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دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني دوري المحترفين منتخب السويس وادي دجلة

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مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين

أبرزها دجلة ضد السويس، اليوم انطلاق مباريات الجولة الـ14 من دوري المحترفين

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