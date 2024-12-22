إزالة 29 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددة على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة 29 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة

قد أسفرت حملات إزالة التعديات بمحافظة البحيرة، التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة عن إزالة 29 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 1727 متر مربع، 5 حالات تعدي على أراضي زراعية على مساحة 18 قيراط، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة 328 حالة على مساحة 18867 م2 (مباني) و77 حالة تعدي على مساحة 8 أفدنة و 12 قيراط (زراعة).

استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

تؤكد محافظ البحيرة على استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين بالبحيرة.

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