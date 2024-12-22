الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل زراعة البحيرة يشدد على دقة حصر محصول القمح على الطبيعة

اجتماع مديرية الزراعة
اجتماع مديرية الزراعة بالبحيرة

عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة، اجتماع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية برئاسة الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، وحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس عبد المنعم بخيت مدير المتابعة بالإدارة العامة للتعاون الزراعى، وذلك لاستعراض أهم الموضوعات التي تهم المزارعين وأهمية تذليل العقبات أمام مزارعي المحاصيل الشتوية.

تلبية جميع التعليمات الواردة من مكتب  وزير الزراعة

حذر الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، جميع مديرى الإدارات الفنية من غلق الموبايلات مؤكدًا أنه غير مسموح إغلاق الموبايل حيث أننا جميعا نعمل على مدار الساعة وأننا مسئولين عن كافة الأمور المتعلقة بالمزارعين وتلبية جميع التعليمات الواردة من مكتب  وزير الزراعة أو  محافظ البحيرة، كما تحدث عن تقدم المحاصيل الشتوية خاصة محصول القمح، مشيرا إلى أنه تم زراعة 211946 فدان، وان التعليمات الواردة تشير إلى أن نهاية الانتهاء من الحصر الفعلى لمحصول القمح خلال أوائل شهر يناير المقبل.

توجد زراعات يتم حصادها خلال شهر ديسمبر بالبحيرة

ووجه وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة،  بضرورة الدقة فى الحصر على الطبيعة لمحصول القمح، وأهمية توجيه المزارعين بزراعة محصول القمح خلال الأيام القادمة حتى نصل الى المستهدف زراعته أسوة بالعام الماضى والذى يقدر بمساحة 262719 فدان خاصة أنه توجد زراعات يتم حصادها خلال شهر ديسمبر بالبحيرة، وكان قد حذر من عدم توافر التقاوى للمزارعين خلال هذه الأيام التي تكثف بها الزراعة.

الرد على اى شكوى حكومية أو مواطنين فى خلال 24 ساعة

وأشار " وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أهمية إقامة الندوات الإرشادية الخاصة بالموسم الشتوى والخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، وهنا دور الإرشاد واضح فى هذا الشأن بالتعاون مع إدارة المكافحة الحقلية، حتى نصل فى النهاية إلى إنتاجية عالية من المحاصيل، وبخصوص الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة، مشددًا على أهمية الرد على اى شكوى حكومية أو مواطنين فى خلال 24 ساعة لإنجاز متطلبات المسئولين والمواطنين وغير مقبول تعطيل اى شكوى فى اى إدارة فنية بالمديرية، وبالنسبة لما تم إنجازه بخطة التطهير ومشاكل الري والصرف تحسبا لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة لذلك يجب على مجالس الإدارات بالجمعيات المحلية عمل محاضر مجالس الإدارة لتطهير باقي الترع والمصارف والمساقى فورا ووجه بأهمية وصول نسبة التطهير إلى 100 % خلال الأسبوع المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالبحيرة الزراعة وزير الزراعة محافظ البحيرة القمح المحاصيل الشتوية
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

بوتين يتوعد بإلحاق الدمار لأوكرانيا ردًا علي هجوم قازان

خلافات بالشيوخ بسبب هجرة الأطباء ومطالب بتغيير اسم مشروع قانون المسئولية الطبية

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025

نشطاء السوشيال ميديا يشيدون بـ"بلاي ليست المترو" وسط تساؤلات عن الجهة المنظمة

منوعات

المزيد

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية