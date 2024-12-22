وكيل زراعة البحيرة يشدد على دقة حصر محصول القمح على الطبيعة

عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة، اجتماع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية برئاسة الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، وحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس عبد المنعم بخيت مدير المتابعة بالإدارة العامة للتعاون الزراعى، وذلك لاستعراض أهم الموضوعات التي تهم المزارعين وأهمية تذليل العقبات أمام مزارعي المحاصيل الشتوية.

تلبية جميع التعليمات الواردة من مكتب وزير الزراعة

حذر الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، جميع مديرى الإدارات الفنية من غلق الموبايلات مؤكدًا أنه غير مسموح إغلاق الموبايل حيث أننا جميعا نعمل على مدار الساعة وأننا مسئولين عن كافة الأمور المتعلقة بالمزارعين وتلبية جميع التعليمات الواردة من مكتب وزير الزراعة أو محافظ البحيرة، كما تحدث عن تقدم المحاصيل الشتوية خاصة محصول القمح، مشيرا إلى أنه تم زراعة 211946 فدان، وان التعليمات الواردة تشير إلى أن نهاية الانتهاء من الحصر الفعلى لمحصول القمح خلال أوائل شهر يناير المقبل.

توجد زراعات يتم حصادها خلال شهر ديسمبر بالبحيرة

ووجه وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بضرورة الدقة فى الحصر على الطبيعة لمحصول القمح، وأهمية توجيه المزارعين بزراعة محصول القمح خلال الأيام القادمة حتى نصل الى المستهدف زراعته أسوة بالعام الماضى والذى يقدر بمساحة 262719 فدان خاصة أنه توجد زراعات يتم حصادها خلال شهر ديسمبر بالبحيرة، وكان قد حذر من عدم توافر التقاوى للمزارعين خلال هذه الأيام التي تكثف بها الزراعة.

الرد على اى شكوى حكومية أو مواطنين فى خلال 24 ساعة

وأشار " وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أهمية إقامة الندوات الإرشادية الخاصة بالموسم الشتوى والخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، وهنا دور الإرشاد واضح فى هذا الشأن بالتعاون مع إدارة المكافحة الحقلية، حتى نصل فى النهاية إلى إنتاجية عالية من المحاصيل، وبخصوص الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة، مشددًا على أهمية الرد على اى شكوى حكومية أو مواطنين فى خلال 24 ساعة لإنجاز متطلبات المسئولين والمواطنين وغير مقبول تعطيل اى شكوى فى اى إدارة فنية بالمديرية، وبالنسبة لما تم إنجازه بخطة التطهير ومشاكل الري والصرف تحسبا لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة لذلك يجب على مجالس الإدارات بالجمعيات المحلية عمل محاضر مجالس الإدارة لتطهير باقي الترع والمصارف والمساقى فورا ووجه بأهمية وصول نسبة التطهير إلى 100 % خلال الأسبوع المقبل.

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