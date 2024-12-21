تأجيل نظر الاستئناف على حكم إعدام قاتل ابن عمه بالفيوم

قررت محكمة مستأنف جنايات الفيوم، في جلستها اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من " إبراهيم. ك "، المحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل نجل عمه، علي يتم نظر القضية في جلسة منتصف يناير المقبل، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

الحكم بالإعدام على المتهم بعد استطلاع رأي المفتي

وكانت محكمة جنايات الفيوم، أصدرت في 20 أغسطس الماضي، حكما بالإعدام شنقًا، علي المتهم بقتل ابن عمه ذبحا، بحي الصوفي بمحافظه الفيوم، بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.

تفاصيل الواقعة وقت حدوثها

وتعود أوراق القضية الي منتصف العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي، عن شاب انهي حياة ابن عمه ذبحا وفصل رقبته عن جسده وفر هاربا، وانتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، الي موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية، أن شاب في العقد الثاني من العمر لقي مصرعه ذبحا، على يد ابن عمه في ظروف غامضة، تحريات إدارة البحث الجنائي، ووحدة مباحث قسم ثان الفيوم، أن الجاني هو ابن عم القتيل، وأثناء مرور المجني عليه بالحارة طعنه الجاني ثم فصل رقبته عن جسده وفر هاربًا، وتمكنت قوات قسم شرطة الفيوم من إلقاء القبض على المتهم، وضبط الأداة المستخدمة.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم ثان الفيوم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت الواقعة الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق، وطعن عليه المتهم بالنقض، لتقرر المحكمة التأجيل السابق.

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