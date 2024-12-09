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حوادث

نظر استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين 6 فبراير

كروان مشاكل
كروان مشاكل

حددت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة 6 فبراير المقبل، لنظر أولي جلسات الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل علي حكم حبسه شهرين، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مياه النيل. 

القبض على كروان مشاكل

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.  

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة وجهت اتهاما للتيك توكر  كروان مشاكل بالسب والقذف. 

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة  كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق. 

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