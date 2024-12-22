5 أسباب جعلت شخصية محمد علاء في مسلسل وتر حساس تتصدر التريند

مسلسل وتر حساس ، منذ انطلاق حلقاته الأولى ونجح مسلسل وتر حساس في جذب الأنظار إليه وأصبحت شخصياته الثلاثة الرئيسية تتصدر التريند مع تتابع الحلقات وهم صبا مبارك (سلمى) وإنجي المقدم (كاميليا، ومحمد علاء (رشيد) بسبب الصراعات بينهم.

لماذا أصبح رشيد أو محمد علاء “تريند”؟

ومنذ اندلاع الصراع بين الثلاثة أبطال في العمل كان اسم محمد علاء كثير التداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من السيدات بداية من إعلانه الإعجاب بسلمى مرورا بزواجهما وانتهاءا بمواصلة دعمه وذلك للأسباب الآتية:

اعتبرت كثير من السيدات أن شخصية رشيد مثالية وهي النموذج الذي تتمناه أي سيدة في حياتها حيث أنه أحب سلمى وقرر الزواج منها دون تردد بمجرد شعوره بحب يتنامى تجاهها وقرر مواجهة صعاب كثيرة من أجلها خاصة أنها ابنة خالة زوجته.

تمسك رشيد بحبيبته سلمى رغم كل العقبات والتشكيك في السمعة الذي عاشته وعدم انتظاره لإثبات برائتها فيما يتعلق بوفاة زوجها الأول جعله نموذج تتمناه السيدات.

أيضا يتمتع رشيد بقدرة كبيرة على الاعتناء بزوجته سلمى في كل المواقف الصعبة التي واجهتها ويحل لها دائما المشكلات بل ويواصل مهمة البحث عن الحقائق بمفرده كما يفعل في قضية ليلى دون كلل أو ملل.

رشيد “محمد علاء” رجل لا ينسى أبنائه حتى إن كانت علاقته بوالدتهما متوترة وهو ما اعتبره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمرا يضيف ميزة إضافية لصفات رشيد الجيدة.

بالرغم من كل هذه الإيجابيات هناك سببا آخر يجعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن رشيد بما يجعله يتصدر التريند حيث يتوقعون أنه يصعب في ظل انتشار نماذج الرجال السلبية في الدراما والسينما أن يظل رشيد رجلا راشدا هكذا وأنه بالتأكيد يخفي وراءه كوارث وبالتالي ينتظر هؤلاء أن تكشف الحلقات القادمة عن صدق نظريتهم في “رشيد”.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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