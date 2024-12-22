الأحد 22 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الاعتداء على أمن السفارة السعودية في بيروت

السفارة السعودية
السفارة السعودية في لبنان، فيتو

تعرض عناصر الأمن الداخلي المكلفون بحراسة  السفارة السعودية في بيروت لاعتداء من 3 شبان كانوا على متن سيارة، اشتبه بها عناصر الحراسة كونها دون لوحات وزجاجها حاجب الرؤية.

 الاعتداء على عناصر أمن حماية السفارة السعودية في بيروت

 

وطلب أحد عناصر الأمن اللبناني أوراق الثبوتية الخاصة بالشبان وأوراق السيارة، إلا أن الأشخاص الثلاثة ترجلوا، وعمدوا إلى شتم عناصر الحراس والتدافع معهم.

 تفاصيل واقعة الاعتداء علي أمن السفارة السعودية في  لبنان

وسادت حالة من البلبلة بعدما تجمع عدد من أبناء المنطقة وعمدوا الى تصوير ما يجري في السفارة السعودية في بيروت.

وبعد تسليم المعتدين إلى فصيلة  قوى الأمن اللبناني، وتنظيم محاضر ضبط بمخالفات السيارة، تم إعلام النيابة العامة العسكرية بما جرى.

وأمر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، بفتح تحقيق فوري وإحضار الأشخاص المعتدين وعناصر الحراسة الذين تعرضوا للاعتداء لكشف كل ملابساته.

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