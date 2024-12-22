القصة الكاملة فى حريق مطعم شهير بفيصل.. التقارير الأولية تكشف عن السبب.. والشهود يكشفون تفاصيل صادمة

تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق في حريق مطعم تفويلة بفيصل وأمرت باستدعاء مالك المطعم والعاملين لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة

معاينة المطعم تكشف تفحم المكان



وكشفت المعاينة عن تفحم المطعم بالكامل وتضرر عدة طوابق في العقار السكني، وكذلك بعقار مجاور.

ماس كهربائي السبب

وكشف تقرير المعمل الجنائي الاولي أن ماسًا كهربائيًّا بيافطة المحل وراء نشوب الحريق ولا إصابات أو وفيات.



من جانبها استمعت النيابة إلى شهادات بعض الجيران للمطعم المحترق وقالوا بأنهم أثناء تواجد العاملين في المطعم سمع الأهالي أصوات استغاثة وعلي الفور خرجوا ليجدوا النيران تتعالي بشدة في أرجاء المكان.



وأضاف الشهود أنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليها إذ إن الأجهزة في المطعم والأدوات والغاز ساعدت على الاشتعال وشاهدوا النيران تلتهم المطعم وامتدت إلى بعض الشقق في ذات العقار ثم انتقلت إلى عقار مجاور.



ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في إخماد حريق هائل بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي بعد ساعات من مكافحة النيران التي التهمت كافة محتويات المطعم وتسبب في خسائر مالية كبيرة، كما امتد الحريق إلى عدد من الشقق السكنية.



ويعكف رجال المعمل الجنائي على معاينة مسرح الحريق عقب انتهاء سيارات الإطفاء من عمليات التبريد للوقوف على ملابساته لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا بنشوب في مطعم بشارع فيصل.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث إلى مكان الحادث، وسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب مع بداية صباح اليوم الأحد بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي ونشبت النيران بعدة شقق سكنية تحت الإنشاء تقع أعلى المطعم.



و تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث قررت ندب الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات المباحث الجنائية.

الحماية المدنية

وأوضحت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وشددت الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.



وتشير إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وبشأن إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق الآتي:

التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل، إذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.



وضع نظام أمان بالمبنى مثل تركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.



ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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