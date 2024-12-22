النيابة تبدأ التحقيق فى حريق مطعم تفويلة بفيصل وتستمع لشهود العيان

بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات حريق هائل نشب فجر اليوم فى مطعم "تفويلة" بشارع فيصل والتهم عددا من الشقق السكنية، ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى شهود العيان الذين تواجدوا فى مكان الحريق، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة.

من جهتهم يقوم رجال البحث الجنائي، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال الشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المطعم للكشف عن أسباب اندلاع الحريق وكشف ملابسات الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في إخماد حريق هائل بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي بعد ساعات من مكافحة النيران التي التهمت كافة محتويات المطعم وتسبب في خسائر مالية كبيرة، كما امتد الحريق إلى عدد من الشقق السكنية.



ويعكف رجال المعمل الجنائي علي معاينة مسرح الحريق عقب انتهاء سيارات الإطفاء من عمليات التبريد للوقوف على ملابساته لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا بنشوب في مطعم بشارع فيصل.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث إلى مكان الحادث، وسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب مع بداية صباح اليوم الأحد بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي ونشبت النيران بعدة شقق سكنية تحت الإنشاء تقع أعلى المطعم.

و تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث قررت ندب الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات المباحث الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.