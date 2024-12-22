الخسائر بالملايين، إخلاء العقارات المجاورة وكردون أمني بمحيط الحادث، التحريات الأولية تكشف سبب حريق مطعم تفويلة بفيصل (صور)

شقى عمري ضاع.. صرخات أخذ يرددها أحد ملاك مطعم تفويلة الذي شبت فيه النيران صباح اليوم الأحد بشارع حسن محمد في فيصل دائرة قسم الهرم والتهمت النيران الأخضر واليابس، وذلك عقب الدخول لمعاينة المطعم بعدما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماد الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق بفعل فاعل وتكثف أجهزة الأمن بالتعاون مع المعمل الجنائي جهودها لكشف ملابسات الحادث والوقوف علي أسبابه وضبط الجاني.

وقدرت أيضًا نتائج الفحص والمعاينة لرجال الأمن أن الخسائر وصلت لملايين من الجنيهات فضلًا عن تحطم واحتراق عدد من السيارات التي كانت مجاورة للمطعم لحظة اشتغاله.

السيطرة على حريق بمطعم "تفويلة

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد نجحت من السيطرة على حريق بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي.

وكشف مصدر أن الحريق التهم كافة محتويات المطعم والخسائر تعد بالملايين، وأضاف أن الحريق التهم أيضا شقق سكنية تحت الإنشاء أعلى المطعم.

وأشار إلى أنه لا توجد إصابات.

وواصل فريق المعمل الجنائي السيطرة على الحريق عقب انتهاء المطافى من عمليات التبريد للوقوف على ملابساته لمعرفة هل هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في مطعم بشارع فيصل.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث بقيادة المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، والرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، إلى مكان الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وجار عمل التحريات لكشف أسبابه.

إخلاء العقارات لمنع امتداد الحريق

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات مطافئ للسيطرة على حريق شب مع بداية صباح اليوم الأحد بمطعم "تفويله" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي ونشبت النيران بعدة شقق سكنية تحت الإنشاء تقع أعلى المطعم.

وقامت أجهزة البحث الجنائي بإخلاء العقارات المجاورة من السكان وفرض كردون أمني بمحيط الحادث لمنع امتداده للعقارات المجاورة.

ملاك مطعم تفويلة يعانون المطعم بعد إخماده

عاين ملاك مطعم تفويلة آثار الحريق بعد السيطرة عليه.

وواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المطعم للكشف عن أسباب اندلاع الحريق وكشف ملابسات الواقعة.

عودة الحركة المرورية بفيصل

تمكنت الخدمات المرورية بإدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي من تسيير حركة المركبات بشارع حسن محمد الرئيسي بفيصل المتجه نحو ميدان الجيزة والسيارات المتجه لشارع الهرم الرئيسي، عقب إصابة الطريق بشلل مروري بسبب حريق كان شب في مطعم تفويلة بفيصل دائرة قسم شرطة الهرم.

وعادت حركة المرور في شارع فيصل بعد السيطرة على حريق هائل في مطعم تفويلة.

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