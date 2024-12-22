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حوادث

المعمل الجنائي: ماس كهربائي سبب حريق مطعم تفويلة في فيصل

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشف تقرير المعمل الجنائي الأولي حول حريق نشب فجر اليوم فى مطعم تفويلة بشارع فيصل أن ماسا كهربائيا بيافطة المحل وراء نشوب الحريق ولا إصابات أو وفيات.


ونجحت  قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في إخماد حريق هائل بمطعم تفويلة فرع شارع ضياء المتواجد بشارع فيصل الرئيسي بعد ساعات من مكافحة النيران التي التهمت كافة محتويات المطعم وتسبب في  خسائر مالية كبيرة، كما امتد الحريق إلى عدد من الشقق السكنية.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا بنشوب  في مطعم بشارع فيصل.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث إلى مكان الحادث، وسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب مع بداية صباح اليوم الأحد بمطعم تفويلة فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي ونشبت النيران بعدة شقق سكنية تحت الإنشاء تقع أعلى المطعم.


و تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث قررت ندب الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات المباحث الجنائية.

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مطعم تفويله فيصل أمن الجيزة قوات الحماية المدنية

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