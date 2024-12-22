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حوادث

الأمن يبدأ تفريغ الكاميرات لمعرفة أسباب حريق مطعم تفويلة بفيصل (صور)

حريق مطعم تفويلة
حريق مطعم تفويلة بفيصل، فيتو

عاين ملاك مطعم تفويلة آثار الحريق بعد السيطرة عليه.

وواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المطعم  للكشف عن أسباب اندلاع الحريق وكشف ملابسات الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد نجحت في السيطرة على حريق بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي.

وكشف مصدر أن الحريق التهم كافة محتويات المطعم والخسائر تعد بالملايين، وأضاف أن الحريق التهم أيضا شقق سكنية تحت الإنشاء أعلى المطعم.

وأشار إلى أنه لا توجد إصابات.

ويواصل فريق المعمل الجنائي السيطرة على الحريق عقب انتهاء المطافى من عمليات التبريد  للوقوف على ملابساته لمعرفة هل هناك شبهة جنائية من عدمه.

 

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في مطعم بشارع فيصل.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث بقيادة المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، والرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، إلى مكان الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وجار عمل التحريات لكشف أسبابه.

 

 

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات مطافئ للسيطرة على حريق شب مع بداية صباح اليوم الأحد بمطعم "تفويله" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي ونشبت النيران بعدة شقق سكنية تحت الإنشاء تقع  أعلى المطعم.

 

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مطعم تفويله الحريق البحث الجنائي

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