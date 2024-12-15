شاي الشمر يخفف آلام الدورة الشهرية ويعالج مشكلات الجهاز الهضمي

الفوائد الصحية لـ شاي الشمر متعددة من أهمها أنه يخفف آلام الدورة الشهرية، ويحارب الالتهابات، وينظم سكر الدم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

والشمر نبات طبي يستخدم على نطاق واسع وهو أصلي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، له نكهة مميزة تشبه العرق سوس ويستخدم في العديد من المأكولات المختلفة، وبشكل عام، يتم استخدام جميع أجزاء النبات، بما في ذلك الأوراق والبذور والبصل.

الفوائد الصحية للشمر المغلى

شرب شاي الشمر ممارسة راسخة في الطب التقليدي في جميع أنحاء العالم، واستخدمه البشر أجل:

تشجيع التبول

تعزيز التمثيل الغذائي

علاج ارتفاع ضغط الدم

تحسين البصر

منع الجلوكوما

تنظيم الشهية

إزالة المخاط من مجرى الهواء

تقليل التوتر

إزالة السموم من الجسم

فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة الأخرى للشمر:

1. يخفف آلام الدورة الشهرية

تعد الدورة الشهرية المؤلمة، أو عسر الطمث، مشكلة شائعة لدى العديد من النساء، اللاتي يستخدمن غالبًا أدوية بدون وصفة طبية، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، لعلاج الألم.

ومع ذلك، لا تزال حوالي 51 في المائة من النساء المصابات بتقلصات الدورة الشهرية الشديدة يعانين من الألم أو الانزعاج بعد تناول هذا الدواء.

وقد يلجأ البعض إلى علاجات بديلة أو تكميلية بدلًا من ذلك، وقد اقترحت أحد المراجعات أن الشمر قد يكون مفيدًا في هذا الصدد.

يعتقد الباحثون أن الشمر يساعد في تقليل تقلصات الرحم أو انقباضاته، وهو ما يدفع الألم الذي تشعر به النساء المصابات بعسر الطمث.

2. يحارب العدوى

للشمر خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات، حيث استخدم في الطب التقليدي لعلاج الأمراض البسيطة، مثل السعال ونزلات البرد الشائعة.

إذا كان الشخص مصابًا بنزلة برد، فقد يخفف شرب شاي الشمر من أعراضه.

3. ينظم سكر الدم

يوصي العديد من المعالجين بالأعشاب وممارسي الرعاية الصحية التكميلية بشاي الشمر لتنظيم سكر الدم.

وجدت الباحثون أن المكون الرئيسي للزيت، الأنيثول، يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم، وعند تناوله موضعيًا أو عن طريق الفم، وجد أيضًا أنه يحمي من تلف الكلى والكبد والعين الناجم عن مرض السكري.

4. يساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي

تساعد بذور الشمر بشكل فعال في عملية الهضم، ويمكن أن تساعد العضلات الملساء في الجهاز الهضمي على الاسترخاء وتقليل الغازات والانتفاخ وعسر الهضم، واستخدمه الناس كملين لآلاف السنين.

وجد الباحثون أن مستخلص بذور الشمر ساعد في حماية وتقوية بطانة الأمعاء، وخلصوا إلى أن الشمر يمكن أن يكون مفيدًا في علاج مرض التهاب الأمعاء (IBD).

مخاطر الشمر المغلى

يعتبر الشمر خفيفًا إلى حد ما، على الرغم من أن البعض قد يكون لديهم حساسية منه، وينطبق هذا بشكل خاص إذا كان الشخص يعاني من حساسية تجاه الجزر أو الكرفس، وهما عضوان في نفس عائلة النباتات مثل الشمر.

وجدت بعض الدراسات أن الشمر له تأثير إستروجيني، مما يعني أنه يحاكي تأثيرات الإستروجين وقد يؤثر على مستويات الهرمونات، لذلك، لا ينبغي للحوامل شرب شاي الشمر.

تم تحديد الإستراجول، وهو عنصر أساسي في الشمر، كمسبب محتمل للسرطان في القوارض، وعلى الرغم من أنه لم يتم إثبات أن استراجول مسبب للسرطان لدى البشر، فإن المصابين بالسرطان (وخاصة المصابين بسرطانات حساسة للإستروجين)، أو المعرضين لخطر كبير للإصابة بالمرض، قد يرغبون في الحد من استخدامهم لشاي الشمر.

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