السيطرة على حريق هائل في إحدى العقارات بمنطقة الطالبية

اندلع حريق في إحدى عقارات شارع فيصل بمنطقة الطالبية بالجيزة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا، باندلاع حريق في إحدى عقارات شارع فيصل بمحافظة الجيزة.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة.وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، إذ تُجرى عمليات تبريد الموقع لمنع تجدد اشتعال النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

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