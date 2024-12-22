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رياضة

أشرف داري يشارك في مباراة الأهلي وبلوزداد اليوم بعد تعافيه من الإصابة

اشرف داري، فيتو
اشرف داري، فيتو

يعود المغربي أشرف داري للمشاركة بمباريات الأهلي مرة أخرى خلال مواجهة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري بعد غياب دام لفترة منذ إصابته بكاحل القدم منتصف أكتوبر الماضي. 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة 

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المرتقبة المقرر أن تجمع بينهم اليوم الأحد على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

وكان الأهلي قد خسر جهود النجم المغربي أشرف داري والذي كان قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل في عمليات الإحماء قبيل مباراة المنتخب المغربي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام ليسوتو في مطلع شهر أكتوبر الماضي.

وبنفس الإصابة التواء في الكاحل أصيب أشرف داري بعد انضمامه للنادي الأهلي في الفترة من 9 إلى 18 سبتمبر 2024، لمدة 9 أيام لتتجدد إصابة أشرف داري، مرة أخرى مع الأهلي في الكاحل في  29 أكتوبر الماضي حتى الأن أي ما يقرب من 53 يومًا. 
وانضم أشرف داري، إلى صفوف النادي الأهلي في الصيف الماضي قادمًا من ستاد بريست الفرنسي ويرتبط المدافع المغربي بعقد مع القلعة الحمراء حتى 30 يونيو 2028.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد 


1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط.

2-  الأهلي 4 نقاط.

3- شباب بلوزداد 3 نقاط.

4- ستاد أبيدجان نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا".

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