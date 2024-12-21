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رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا (صور)

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، تدريباته الجماعية علي ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراته أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وحرص لاعبو الاهلي على قراءة الفاتحة قبل بداية فقرات المران الجماعي. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين، للحديث حول عدد من الأمور الفنية قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. 

خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيِّا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر، الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا الأحد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

القيمة التسويقية للنادي الأهلي وشباب بلوزداد 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن النادي الأهلي يتفوق علي شباب بلوزداد بضعف القيمة التسويقية. 

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو. 

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق شباب بلوزداد نحو 12.78مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق الجزائري هو خانيسا مايو بقيمة 1.40 مليون يورو، ثم يليه اسلام سليماني بـ 1.20 مليون يورو، ثم أيكن محيوص بـ مليون يورو. 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

 

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