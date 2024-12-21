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رياضة

الشناوي: مباراة بلوزداد صعبة وهدفنا تحقيق الفوز

محمد الشناوي،فيتو
محمد الشناوي،فيتو

الاهلي، صرح محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الفريق يركز على مباراة بلوزداد المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وطي صفحة الماضي. 

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي اليوم: «أمامنا مباراة قوية غدًا أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، وندرك مدى أهميتها وهدفنا الفوز بها؛ للتواجد على صدارة المجموعة». 

وواصل قائد الأهلي حديثه: «عقب مباراة باتشوكا في كأس التحدي، سيطرت على الفريق بأكمله حالة من الحزن الشديد، كان هدفنا الوصول لنهائي كأس القارات للأندية، وكان الحلم قريبًا أن نكتب تاريخًا لأنفسنا ونسعد جماهيرنا، ولكن لم نوفق. أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية، ونفكر في القادم بدايةً من مباراة بلوزداد».

وأوضح الشناوي، أن جميع الفرق في المجموعة الثالثة محل احترام كبير من الأهلي، وأن الفريق يركز على نتائجه وضرورة تحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها في البطولة. 

وأكد قائد الأهلي جاهزيته لمباراة شباب بلوزداد بعد تعافيه من كدمة خفيفة في الكتف، ومشاركته في المران أمس بصورة طبيعية. 

واختتم محمد الشناوي تصريحه موجها رسالة إلى الجماهير قائلًا: «نعد جماهيرنا أن القادم سيكون أفضل، وننتظر بشغف شديد مباراة غد أمام شباب بلوزداد، لمصالحة الجماهير الداعمة للأهلي في كل الأوقات».

 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف. 

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا"

تاريخ مواجهات الأهلي أمام شباب بلوزداد 

تقابل النادي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد في 4 مواجهات سابقة، شهدت فوز الأهلي في مباراتين، بينما حل التعادل في مثلهما، ليكون التفوق التاريخي في المواجهات بينهما لصالح الأحمر. 

والتقى الفريقان أول مرة، يوم 24 أغسطس 2001 في دور مجموعات أكبر المسابقات الأفريقية بالنسبة للأندية، وكان الفوز من نصيب "المارد الأحمر" على أرضه وبين جماهيره بنتيجة (1-0) من تسجيل اللاعب حسام غالي.

وفي لقاء الإياب الذي لعب يوم 21 أكتوبر 2001 بالجزائر، حقق الأهلي الفوز أيضًا بنفس النتيجة (0-1) بتوقيع اللاعب إبراهيم سعيد.

وجمع اللقاء الثالث بينهما خلال دور مجموعات الموسم الحالي 2023-2024، وانتهت المباراة التي أجريت، يوم 8 ديسمبر 2023 بالتعادل بينهما (0-0). 

وتأتي المواجهة الأخير في فبراير لعام 2024 بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل 0-0.

 

 

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