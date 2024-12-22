موعد ومكان طرح أول تلفزيون شفاف لاسلكي في العالم

كشفت إل جي إلكترونيكس عن الاستعدادات النهائية لطرح عالمي لتلفزيونها LG SIGNATURE OLED T، أول تلفزيون OLED شفاف ولاسلكي بدقة 4K وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وموعد إطلاق التلفزيون الجديد.

مواصفات تليفزيون إل جي الشفاف

أوضحت إل جى انه من المقرر أن يتم إطلاق الموديل الجديد في الولايات المتحدة في ديسمبر الجاري، تليها أسواق إضافية قريبًا.

يمكن عبر تليفزيون إل جي الشفاف إمكانية التبديل بسهولة بين الوضع الشفاف والوضع المعتم بضغطة زر، وتقدم إمكانية الوضع الشفاف للشاشة تجربة محتوى، حيث يبدو المحتوى وكأنه يطفو في الهواء، مما يخلق تأثيرًا بصريًا عبر دمج المشاهد على الشاشة مع المساحة المحيطة.

أما عن تقنية T-Objet، فهي التقنية المسؤولة عن تحويل الشاشة إلى لوحة رقمية شفافة تعرض الأعمال الفنية أو الصور أو مقاطع الفيديو بجودة ألوان ووضوح.

كما يقدم T-Bar شريطًا معلوماتيًا يظهر في الجزء السفلي من الشاشة، يعرض نتائج رياضية، حالة أجهزة إنترنت الأشياء، توقعات الطقس وغيرها من المعلومات، بينما تظل بقية الشاشة غير مستخدمة، مما يوفر مظهرًا غير مزدحم ورؤية واضحة لما وراء الشاشة غير المرئية، كما يوفر T-Home واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، تتيح نظرة شاملة على الخدمات المتوفرة والوصول السريع إلى التطبيقات والإعدادات والخصائص الأخرى.

يبلغ حجم الشاشة الكبير (77 بوصة)، كما تتيح شفافية OLED T إمكانية وضع الجهاز في وسط الغرفة دون أن يكون عائقًا، أو وضعه أمام النافذة دون حجب الضوء الطبيعي أو المناظر الخارجية ومع تقنيتها اللاسلكية الحقيقية لنقل الصوت والفيديو، توفر تجربة مشاهدة خالية من التشويش والأسلاك المتشابكة.

ويتسم تلفزيون OLED T بتقنية Zero Connect Box الخاصة من إل جي، والتي تقدم حلًا لاسلكيًا للفيديو والصوت كما يدعم التلفزيون دقة 4K بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، وقد حصل الابتكار على شهادة التوافق مع NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium، مما يضمن تجربة ديناميكية وواقعية للألعاب.

معالج الذكاء الاصطناعي

جهاز OLED T يأتى بمعالج الذكاء الاصطناعي "α (Alpha) 11" المتطور من إل جي، والمسؤول عن تحسين جودة الصورة والصوت بذكاء حيث قال هيونغ سي بارك، رئيس إل جي لحلول الترفيه الإعلامي يمثل تلفزيون LG SIGNATURE OLED T ابتكارًا استثنائيًا يركز على المستخدم، حيث يقدم تجربة مشاهدة متعددة الأبعاد ومرونة غير مسبوقة في المساحات.

وكان تليفزيون إل جي الشفاف قد تم كشف الستار عنه لأول مرة في معرض CES 2024

حيث يتسم تليفزيون OLED T بشاشة ذاتية الإضاءة يمكنها التبديل بين الوضع الشفاف والوضع المعتم، مما يتيح تجربة مشاهدة مع توفير حرية أكبر في تصميم المساحات وتم إدراجه ضمن قائمة مجلة TIME السنوية لأهم 200 اختراع رائد في 2024، مع حصد خمس جوائز ابتكار من معرض CES 2024، بما في ذلك جائزة أفضل ابتكار.

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