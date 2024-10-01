إل جي تكشف عن تقنيات المطبخ الذكي المدمج

كشفت إل جي عن إطلاق تقنيات المطبخ الذكى المدمج وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات تقنيات المطبخ الذكى المدمج.

مواصفات تقنيات المطبخ الذكى

تأتى أفران إل جي مجهزة بخاصية الاتصال الذكى عبر تطبيق ThinQ والذى يمكن المستخدم من استكشاف مستوى من التخصيص والوصول إلى مجموعة واسعة من الوصفات بجانب وظائف طهى مبرمجة مسبقًا للمأكولات لتجربة طبخ أكثر سهولة.

كما يوفر فرن إل جي المدمج خاصية InstaView، وخاصية التنظيف السهل ونظام القلى الهوائى Air Fry، الطبخ عن طريق ال Sous-Vide، مع خاصية الطهى بالبخار ونظام التوزيع الحرارى ProBake داخل الفرن.

اجهزة الفرن المدمج

كما تم الكشف عن أجهزة الفرن المدمج، البوتجاز والشفاط بتقنيات الاتصال الذكى والخصائص التكنولوجية ووفقا لبيلى كيم، المدير التنفيذي لـ إل جي مصر، فإن المنتجات تضمن معايير جديدة فى مجال الأجهزة المنزلية.