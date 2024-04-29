مواصفات شاشة إل جي SIGNATURE WIRELESS OLED M بعد الكشف عنها رسميا

كشفت إل جي عن شاشة LG SIGNATURE WIRELESS OLED M مقاس 97 بوصة، والذى يعد أول تليفزيون استهلاكي في العالم مزود بتقنية Zero Connect التي تتيح نقل الفيديو والصوت بدقة 4K لاسلكيًا بتردد 120 هرتز.

مواصفات شاشة إل جي

كما تم الكشف عن شاشة إل جي StanbyME Go وهي شاشة ذكية مقاس 27 بوصة بدقة FHD تأتي مع حقيبة وبطارية مدمجة تدوم لمدة ثلاث ساعات، لسهولة الحمل.

وكشفت إل جي عن معالج α (Alpha )11 الجديد ونظام تشغيل WebOS الذين سيتم استخدامهما في تلفزيوناتها وسيوفر المعالج خصائص الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة المشاهدة في حين يوفر نظام WebOS الجديد شاشة رئيسية متجددة مع عناوين واضحة وأيقونات أكثر سلاسة. وسيتوسع نظام WebOS الجديد ليشمل 300 علامة تجارية تلفزيونية و3500 شريك محتوى منهم الشركاء المحليين، كما سيحقق نموًا في عدد المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمقدار 20 مرة.

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كما تم ايضا الكشف عن مكبرات الصوت XBOOM تتضمن XBOOM XL9T، للحفلات والإصدار الأصغر LG XBOOM XL5S بقوة 200 واط وتأثير الإضاءة بالبكسلات الديناميكية التي توفر أنماط رسوم متحركة أو معادل بصري أو حتى شخصيات، وتم الكشف عن LG CineBeam Q جهاز العرض والصغير بدقة 4K ويوفر جهاز العرض الليزري القوي هذا جودة صورة ومجموعة من خصائص البث.

كما تم الكشف عن شاشات الألعاب LG UltraGear OLED، وشملت شاشة 32GS95UE وهي أول شاشة ألعاب مزدوجة الوضع معتمدة من VESA في العالم، بالإضافة إلى شاشة LG MyView Smart Monitor الأساسية لتعزيز الإنتاجية والترفيه بجانب شاشة شاشة LG MAGNIT (طراز LSAL006)، وهي شاشة Micro LED بدقة 4K (3840 × 2160)، توفر جودة صور بفضل تقنية Micro LED، للاستخدام الشخصي والمهني عرضت إل جي شاشات OLED الشفافة والتي تم تسليط الضوء عليها في منطقة مقهى إل جي.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما تم الكشف عن براد MoodUP الذي يسمح للمستخدمين بالاختيار بين 22 لونًا للوحة الباب العلوية و19 لونًا للوحة السفلية مزودًا بثلاثة أبواب LED وباب رابع شفاف وعرضت أيضًا منتجات التكييف السكنية، مثل مجموعة ARTCOOL بضاغط عاكس مزدوج LG DUAL Inverter Compressor، كما أنشأت إل جي إلكترونيكس مناطق لأسلوب الحياة، وشمل ذلك منطقة للمنزل الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ThinQ.

يذكر أنه تم استعراض للاجهزة الجديدة فى حدث معرض الشرق وأفريقيا بأبوظبي تم خلاله عرض إبتكارات إل جي التي سيتم طرحها في المنطقة حيث أكد إيل هوان لي، الرئيس التنفيذي لإل جي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على ابتكارات إل جي ومنح فرصة تجربتها بشكل مباشر.