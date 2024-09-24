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اقتصاد

مفاجأة، عدد من مستخدمي آيفون 16 يشكون من مشكلة في شاشة الجهاز

هاتف آيفون، فيتو
هاتف آيفون، فيتو

في مفاجأة من العيار الثقيل واجه عدد من مستخدمي أجهزة آيفون  16 الجديدة صعوبات في تأخر استجابة  شاشة الهاتف. 

 

مشاكل آيفون الجديد 

وكشفت عدة تقارير عالمية الى أن المشكلة تكمن في برمجيات نظام التشغيل أجهزة آيفون نتيجة  فرط حساسية اللمس والتي من شأنها رفض التفاعلات الحقيقية مما يؤخر الاستجابة. 

كما أنه إذا  لمس المستخدم الشاشة بجوار زر التحكم في الكاميرا بشكل غير مقصود، لا تستجيب  الشاشة حتى يتم تحريرها باستثناء شريط الصفحة الرئيسية ويرجع البعض هذا الخطأ إلى أن حواف الشاشة النحيفة تزيد من احتمالية ملامستها عن طريق الخطأ وبالتالي حدوث المشكلة. 

وكانت آبل قد أطلقت رسميا هاتفها الجديد المنتظر آيفون 16 iphone والذي شهد تغييرًا في شكل الكاميرات الخلفية وغيرها من التعديلات. 

يأتي ذلك هاتف آيفون 16 iphone بشريحة A18  بتقنية 3 نانومتر كما تم إضافة زر الحركة الموجود في طرازات برو الأعلى  كما جاء زر التحكم في الكاميرا أسفل زر الطاقة.

كما أن وضع الكاميرات الخلفية تم العودة به لتكونا عموديتين مرة أخرى مثل آيفون 11 من اجل دعم تقنية الفيديو المكاني على Apple Vision Pro.

أما من الأمام فقد جاء  هاتف آيفون 16 iphone مشابها لهاتف آيفون 15 من خلال شكل الإطار المربع، وفتحة  Dynamic Island التي تضم الكاميرا الأمامية وأجهزة الاستشعار. 

وكانت آبل قد أطلقت سبتمبر الماضى هاتفها  آيفون iPhone 15 Pro max والذي يعد واحدا من أهم وأغلى الهواتف التي تطلقها شركة آبل.

يأتي هاتف آيفون 15 Pro max بمنفذ شحن  USB 3.0 بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ستمكن مستخدميه من استخدام الشاحن والكابل من iPad Pro أو MacBook Pro أو Galaxy لشحن أجهزة iPhone الجديدة كما يأتى الهاتف الجديد بحواف محددة وتعد الأنحف على الإطلاق في iPhone حيث تمكنت آبل من تقليص الأبعاد الإجمالية للهواتف.

كما تم استبدال الفولاذ المقاوم للصدأ بالتيتانيوم للإطارات، ليعد الهاتف هو أخف طرازات Pro Max التي قدمتها على الإطلاق وذلك بسبب  سبيكة التيتانيوم من الدرجة الخامسة، والتي تقول الشركة إنها تستخدم أيضًا في مركبة المريخ كما قامت آبل بتغليف الألمونيوم في البنية التحتية للتيتانيوم باستخدام عملية ميكانيكية حرارية جديدة حيث يساعد الألومنيوم المغطى في التبديد الحراري كما تتسم  إطارات الهاتف بملمس ناعم.

كما أصبح مفتاح كتم الصوت  بمثابة زر إجراء وسيؤدي الضغط مع الاستمرار إلى وضع الهاتف مرة أخرى في الوضع الصامت افتراضيًا، ولكن يمكن تعيين أحد مجموعة الإجراءات بضغطة أو ضغطة مزدوجة - ويمكن فتح الكاميرا بسرعة على iPhone باستخدام زر.

مواصفات هاتف آيفون

وبالنسبة للمعالج فهو  A17 Pro  وتعد  أول شريحة صناعية مبنية على عملية 3 نانومتر ويوجد بالداخل معالج سداسي النواة مع نواتي أداء، والتي تقول Apple إنها أسرع بنسبة 10٪ من معالج A16 Bionic.

 

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