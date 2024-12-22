أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

أعلنت السلطات في شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على رجل قطع رأس ابنه الرضيع، حسبما أفادت وكالة “أسوشييتيد بريس”.

أمريكي يقطع رأس رضيعه بوحشية





وذكرت إدارة شرطة مقاطعة ساكرامنتو في بيان أن نواب مفوض الشرطة استجابوا لبلاغ عن اضطراب عائلي أمس السبت، حيث وجدوا امرأة خارج المنزل أبلغتهم أن زوجها، أندريه ديمسكي، البالغ من العمر 28 عاما، اعتدى عليها وعلى والدتها.

احتجاز امريكي قتل طفله وحاول التخلص من زوجته ووالدتها

وقام النواب باقتحام المنزل في مقاطعة ساكرامنتو بعد علمهم بوجود ديمسكي داخل المنزل مع الطفل وعند اعتقاله، عثروا على رأس طفل مقطوع في غرفة النوم.

وقال المحققون إن ديمسكي استخدم سكينا لقطع رأس ابنه بعد مغادرة زوجته ووالدتها المنزل، وفقا للبيان وتم احتجازه بدون إمكانية الإفراج بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.

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