العثور على رضيع ملقى داخل أرض زراعية بطنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغ يفيد العثور على طفل حديث الولادة ملقى في الأراضي الزراعية بقرية دفره التابعة لمركز طنطا.

ووفقًا للبلاغ، فقد عثر أحد الأهالي على الطفل البالغ من العمر يومًا واحدًا في حالة صحية حرجة حيث تم على الفور نقله إلى مستشفى المنشاوي العام بـ طنطا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم وضع الطفل في حضانات مستشفى المنشاوي بـ طنطا تحت إشراف الفريق الطبي بينما تم فتح تحقيق في الواقعة تحت تصرف النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أكد مصدر أمني أنه تم تكثيف الجهود للكشف عن هوية أسرة الطفل وملابسات الحادثة، وسط حالة من الاستنكار بين الأهالي في القرية.

وتستمر الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية في متابعة التحقيقات، وسط دعوات من الأهالي والمجتمع المحلي لتقديم الجناة للعدالة ومعرفة أسباب هذا التصرف غير الإنساني.

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