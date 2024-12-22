خراب ودمار وانقطاع للكهرباء وفوضى، توقعات عائلة سيمبسون لأمريكا في 2025 (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر توقعات مسلسل عائلة سيمبسون الأمريكى الشهير لعام ٢٠٢٥، حيث تحمل مشاهد المسلسل الكارتوني الأمريكي مشاهد مرعبة وصادمة تحدث في أمريكا في عام 2025.

توقعات عائلة سيمبسون بخراب أمريكا عام 2025

وحمل مقطع الفيديو عن توقعات عائلة سيمبسون لعام 2025، خرابا ودمارا ستعيشه الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025، ومع بداية تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ولايته الجديدة لحكم أمريكا.

الأزمات تجتاح أمريكا، فيتو

ويظهر المسلسل دمارا يلحق بأحد المقاطعات الأمريكية، وتمتد الأزمة لكل أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يظهر ترامب وهو يعلق على الأحداث الكارثية التي تحدث في أمريكا، ومنها انقطاع التيار الكهربائي لمدة أيام، ويعقبه انقطاع في التليفونات والإنترنت، ولن يتمكن أحد من صرف الأموال من ماكينات الصرافة، كما سيتنازع الناس على آخر رغيف خبز في المتجر.

ويظهر المسلسل الكارتوني الأمريكي الشهير، عائلة سمبسون، في توقعاته لأمريكا عام 2025، أن يسودها الدمار والخراب وتنتشر الحرائق، حيث يتنبأ المسلسل أن يسود أمريكا الاضطرابات في 2025، ومقاطعة سبرينجفيلد، في ولاية ويسكونسن الأمريكية، ستكون جزء من أزمة كبيرة تنتشر عبر أمريكا.

انقطاع الكهرباء وفراغ محطات الغاز من الوقود

وأكد المسلسل الكارتوني الأمريكي عائلة سمبسون أن أزمة الكبيرة، ستلحق بأحد المقاطعات الأمريكية وتنتشر في الولايات المتحدة، ستبدأ عندما تشاهد ليزا، أحد الأشخاص في المسلسل، الأخبار واسعة الانتشار عن انقطاع التيار الكهربائي، والمتاجر والأرفف الخالية ترفع الأسعار، ومحطات الغاز لن يكون بها وقود، ومحلات البقالة تفرض أسعار محددة للشراء.

توقعات مسلسل سيمبسون الامريكى الشهير لعام ٢٠٢٥!!



The Simpsons predictions for 2025!! pic.twitter.com/yjdewAihib — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 21, 2024

وماكينات الصرف ((ATM سوف تتوقف عن صرف النقود، وفي محلات الأكل السريع ستعتذر لأن الزبائن سيتنازعون على آخر رغيف خبز، والتليفونات والإنترنت ستتوقف عن العمل لعدة ساعات، تاركة الناس في حالة إحباط وارتباك متسائلين عما يحدث؟!

والمسائل والأمور الحكومية غامضة، ولن تقدم تفسيرًا واضحًا، وفي الصيف مقاطعة سبرينجفيلد سيعمها الفوضى بشكل كامل، وانقطاع الكهرباء ستستمر لعدة أيام، تاركة المدينة في ظلام وصمت.

والناس سيبدأون في تجارة الطعام والمؤن في محاولات منفصلة ليعيشوا، وتحاول مارج، إحدى الشخصيات في المسلسل الكارتوني، تحاول أن تبقي على العائلة في حالة هدوء، بتنظيم وإيقاد شموع العشاء، لتجعل الأمر الأكثر سوءًا أفضل.

الطائرات الغامضة تطالب الأمريكان بالاستعداد للوضع الجديد

بينما تنتهي الحلقات على مشهد تكشف الحقائق، أسرار الطائرات المسيرة "درونز" الغامضة في سماء سبرينجفيلد، وأعلي المشهد تظهر علامة ضوئية مكتوب استعدوا للوضع الجديد، وهذا سيجعل الجميع في حالة اندهاش وتساؤل "ماذا يحمل المستقبل في حالة سيناريو عدم الاستقرار هذا؟.

الأوضاع المرعبة في أمريكا، فيتو



الجدير بالذكر أن عائلة سيمبسون تمثل أسرة صغيرة تتكون من الأبوين هومر ومارج وأطفالهم الثلاثة بارت وليزا وماجي، يعيشون في مدينة سبرينجفيلد في 742 ايفرجين تيريس، وقد ألهم الرسام مات جرينينج بفكرة عائلة سيمبسون، عندما كان في بهو جيمس بروكس، وأطلق مات جرينينج علي الشخصيات التي رسمها أسماء أفراد عائلته، واستخدم اسم بارت بدلا من اسمه.

تنبؤات مسلسل عائلة سيمبسون لأمريكا

على مدار سنوات، تنبأت سلسلة فوكس برئاسة دونالد ترامب، وأداء ليدي جاجا في بطولة السوبر بول، وتفشي الإيبولا، واستحواذ ديزني على شركة 20th Century Fox وأكثر من ذلك.

وفي حلقة عام 2000 بعنوان "بارت إلى المستقبل"، ظهرت ليزا سيمبسون في صورة رئيسة الولايات المتحدة، وهي تقول لموظفيها: "كما تعلمون، لقد ورثنا أزمة ميزانية كبيرة من الرئيس ترامب". ثم أخبرها وزير الخارجية ميلهاوس فان هوتن أن أمريكا أصبحت مفلسة الآن.

استعدوا للوضع الجديد، فيتو

وفي عام 2016، انتُخِب ترامب رئيسًا، وبعد ثلاث سنوات من توليه منصبه، لم تكن أميركا مفلسة، لكن سوق الأسهم كانت تعاني، والواقع أنها شهدت بعض أكبر خسائرها في يوم واحد خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي حلقة عام 2012 بعنوان "ليزا تتحول إلى جاجا"، طارت ليدي جاجا فوق الجمهور وهي معلقة بالكابلات، وفي الواقع، دخلت جاجا حفلها في استراحة الشوط الأول في مباراة السوبر بول لعام 2017 هابطة من سقف الملعب. في ذلك الوقت، كان أدائها هو الأكثر مشاهدة في تاريخ السوبر بول.

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