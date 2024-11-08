بعد 35 عامًا من التوقعات الناجحة.. هل انتهت أسطورة تنبؤات مسلسل عائلة سيمبسون؟.. وخسارة هاريس تطيح بتوقعاته

على مدار أكثر من ثلاثة عقود، اشتهر المسلسل الكوميدي "عائلة سيمبسون" بقدرته الاستثنائية على التنبؤ بأحداث مستقبلية بدقة مثيرة للدهشة، مما أضفى على العمل شهرة واسعة وجعله محط اهتمام عالمي.

ومن أبرز هذه التوقعات، تنبؤ المسلسل بأن تتولى كامالا هاريس رئاسة الولايات المتحدة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بعدما أسفرت انتخابات 2024 عن فوز دونالد ترامب بدلًا منها.

صحة توقعات المسلسل الكوميدي

ومع تحطم هذا التوقع، تتجدد التساؤلات حول مدى صحة هذه التنبؤات وصدف تطابقها مع الواقع، خاصة بعدما حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فوزًا في انتخابات عام 2024، متفوقًا على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، مما أوقف سلسلة التنبؤات الناجحة التي اشتهر بها المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون".

أحد أبرز التنبؤات التي ربطت بين هاريس و"عائلة سيمبسون" جاءت في حلقة بعنوان Bart to the Future، التي بُثت عام 2000. في هذه الحلقة، ظهرت شخصية "ليزا سيمبسون" كأول رئيسة للولايات المتحدة، مرتدية زيًا أرجوانيًا مع عقد من اللؤلؤ، مشابه للزي الذي ارتدته هاريس خلال حفل تنصيبها كنائبة للرئيس في عام 2021. وتضمن المشهد الحواري في الحلقة تعليقًا من ليزا يقول: "لقد ورثنا أزمة ميزانية كبيرة من الرئيس ترامب"، مما جعل هذا التنبؤ يبدو لافتًا على ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

عقب فوز ترامب في الانتخابات، غمرت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات من المستخدمين حول "إخفاق" المسلسل للمرة الأولى، حيث كتب أحدهم على منصة "إكس": "هذه هي المرة الأولى التي تخطئ فيها عائلة سيمبسون". فيما أضاف آخر متسائلًا عما إذا كانت هذه "الصدفة أو الحظ قد نفد".

على مر السنين، أصبح مسلسل "عائلة سيمبسون" رمزًا ثقافيًا للتنبؤات المستقبلية التي تحققت بشكل لافت. شملت بعض هذه التنبؤات اقتحام مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة، نهاية مسلسل "صراع العروش" بطريقة مشابهة لما حدث في الحلقات النهائية، جائحة فيروس كورونا، عرض ليدي غاغا في الشوط الأول لمباراة "السوبر بول"، واستحواذ شركة "ديزني" على "20th Century Fox".

المسلسل أثار فضول متابعيه حول قدرة كُتّابه على التنبؤ بالمستقبل، وهو ما تحدث عنه المنتج التنفيذي للمسلسل، مات سلمان، مؤخرًا في مقابلة مع مجلة بيبول، قائلًا إن دراسة التاريخ والرياضيات بشكل دقيق يجعل "التنبؤ بالأشياء أمرًا شبه حتمي".

رغم أن المسلسل قدّم العديد من التنبؤات الصحيحة، فإن فوز ترامب في انتخابات 2024 كسر سلسلة هذه التوقعات. وظهر على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الادعاءات الزائفة بخصوص تنبؤ "عائلة سيمبسون" بمحاولة اغتيال ترامب خلال حملته الانتخابية في يوليو 2024. وقد نفى المنتج مات سلمان هذه المزاعم، مشيرًا إلى أن الصور المتداولة عبر الإنترنت لمشاهد تُظهر ترامب في نعش ليست من حلقات المسلسل، بل هي صور معدلة.

ارتبط "عائلة سيمبسون" بالسياسة الأمريكية منذ عام 2016، عندما تنبأ بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأولى ودخوله البيت الأبيض. ومع إعلان بايدن انسحابه من سباق الانتخابات وترك الساحة لهاريس، تجددت النقاشات حول قدرة المسلسل على التنبؤ بفوز سيدة بالرئاسة الأمريكية. ومع ذلك، جاءت النتيجة عكس التوقعات، مما أثار الشكوك بين متابعي المسلسل حول ما إذا كانت قدرته على استشراف الأحداث المستقبلية مجرد مصادفة.

أثار هذا التغير في الأحداث آراء متباينة، حيث أشار بعض المتابعين إلى أن الدقة التي بدا أن المسلسل يمتلكها هي محض صدفة، بينما ربط آخرون هذه التنبؤات بقراءة دقيقة للأحداث السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة. يرى البعض أن السلسلة التنبؤية للمسلسل انتهت، بينما يعتبر آخرون أن المسلسل استند منذ البداية إلى استنتاجات منطقية واحتمالات تاريخية فقط، دون قدرة حقيقية على التنبؤ بما قد يحدث مستقبلًا.

ومع ذلك، يبقى مسلسل "عائلة سيمبسون" إحدى الظواهر الثقافية التي تمكنت من تجاوز حدود الدراما الكوميدية، ليصبح محورًا للنقاش حول قدرة الفن على استشراف المستقبل من خلال رؤية دقيقة للواقع.