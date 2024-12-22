وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس أجا

حرص الدكتور أشرف للعربي وكيل تعليم الدقهلية على قياس مستوى استيعاب داخل مدارس أجا في جولته الميدانية للوقوف على انتظام العملية التعليمية بإدارة أجا التعليمية.

جولة وكيل تعليم الدقهلية بمدارس أجا

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في زيارة وكيل تعليم الدقهلية

توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية لمتابعة إدارة أجا التعليمية و قام بزيارة عدد من المدارس:

- الأمل الابتدائية بمنشأة الأخوة

- مجمع برج النور الحمص الاعدادي بنين

- برج النور الحمص الثانوية المشتركة.

وكيل تعليم الدقهلية يقيس مستوي الطلاب في الاستيعاب بمدارس أجا

واطلع مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم ووجه بعض الأسئلة للطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات للاطلاع علي مستوى تحصيلهم واستيعابهم للمناهج كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية

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